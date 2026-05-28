Megszólalt Schobert Norbi édesanyja állapotáról

Mint arról korábban a Metropol is beszámolt, két héttel ezelőtt újabb sorscsapás sújtotta Schobert Norbit is családját. Schobert Norbi édesanyja kórházba került.

Schobert Norbi majdnem elvesztette édesanyját / Fotó: Tumbász Hédi

Mint kiderült, a fitneszguru összeesve talált rá imádott édesanyjára a lakásában. A nappali közepén feküdt elterülve, eszméletlenül. Azóta kórházban van, ahol mind a két lábát már megműtötték az orvosok. Két bypassműtéten kellett átesnie és több lábujját kellett amputálni. Schobert Norbert megszólalt a Borsnak a történtekről.

Mindennap beszélek édesanyámmal, így amikor két héttel ezelőtt hívtam, és nem vette fel a telefont, tudtam, hogy baj van. Úgyhogy padlógázzal rohantam hozzá, majd ahogy a kertből benéztem a nappaliba és láttam, hogy reggel 9 órakor égett a villany, ő pedig a földön feküdt, szürke arccal, azt hittem, hogy meghalt

– idézte fel Norbi a vérfagyasztó pillanatot.

„Szóval rátörtem az ajtót, de akkor szerencsére hozzám szólt. Kiderült, hogy éjszaka elesett és azóta ott feküdt, úgyhogy azonnal hívtam a mentőt hozzá” – folytatta a lapnak.

„Mind a két lábában megállt a keringés, ami miatt bypass műtétet kellett végezni mind a két lábán, illetve egy-két ujjat is el kell távolítani, és most azért megy a harc, hogy ne kelljen amputálni a lábait. Ő egyébként 50 éve cukorbeteg sajnos, szóval mondhatni idővel ez várható volt, de szerencsére már valamivel jobban van. Két hete bent van a kórházban, és úgy tűnik, hamarosan rehabilitációra is mehet majd, de bevallom, volt pár nap, amikor élet és halál között volt” – mesélte a jelenlegi állapotáról.

Lelkileg nyilván nehéz ez a helyzet, hiszen úgy érzem most a család két legfontosabb női tagjának életéért küzdünk egyszerre. Viszont 55 éves vagyok, édesanyám pedig 80, szóval ebben a korban már el kell fogadni, hogy az embernek előbb-utóbb meghalnak a szülei. Nyilván megteszek minden tőlem telhetőt, napi szinten járok hozzá a kórházba, segítek, amiben tudok és tartom a kapcsolatot az orvosokkal, de csak remélni tudjuk, hogy minden rendben lesz

– zárta a beszélgetést a történtek ellenére pozitívan a fitneszguru.