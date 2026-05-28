Nincs kerozinhiány: Zavartalanul indult a nyári utazószezon
A múlthéten elindultak a magyarok nyaralni!
Megkezdődött a nyári szezon a turisztikai szektorban. A múlt szombaton elindult az IBUSZ közvetlen charterjárata Antalyába, amely idén is az egyik legnépszerűbb mediterrán úti cél a magyar utazók körében - írja a Life.
A tervezett charterjáratok menetrend szerint közlekednek, az utasok utazásait semmilyen üzemanyag-ellátási probléma nem veszélyezteti – állítja az egyik hazai utazási iroda közleménye. Az IBUSZ szerint az elmúlt időszakban megjelent hírek jelentős része félreértelmezett nemzetközi iparági információkon alapult, amelyek nem érintik közvetlenül a magyar utazóközönség számára fontos nyári charterforgalmat Törökországba, Görögországba, Bulgáriába, Ciprusra vagy Spanyolországba.
A cég szerint jelenleg nem az üzemanyag-ellátás, hanem a nemzetközi kerozinárak alakulása jelenthet kihívást a légiközlekedésben.
Bár a szabályozás lehetővé teszi az emelkedő üzemanyagköltségek részleges továbbhárítását az utasokra, az IBUSZ például a június 26-ig induló járatok esetében saját költségén átvállalta ezt a terhet.
A későbbi időszak díjairól még nincs végleges döntés, ugyanakkor ők bízik abban, hogy a kerozinárak stabilizálódnak, így nem lesz szükség felár bevezetésére.
Az IBUSZ antalyai charterjáratának fedélzetén ott volt D. Tóth András is. A riporter a budapesti indulás előtt beszélt a pilótákkal, földi kiszolgáló személyzettel és a turisztikai szakemberekkel, majd Antalyában is körülnézett a repülőtéren.
Tapasztalatai alapján sem Budapesten, sem Törökország egyik legforgalmasabb üdülőrepterén nem látszott semmilyen fennakadás az üzemanyag-ellátásban.
A Török Riviéra a homokos tengerpartok, az all inclusive szállodák és a kedvező ár-érték arány miatt évek óta stabil kedvenc a magyar turisták körében. Az idei szezonra az utazási irodák közül többen is saját charterjáratokkal és utasbarát menetrenddel készültek. A mostani IBUSZ járat indulása egyben szimbolikus üzenet is: a nyári utazási szezon zavartalanul elrajtolt. A repülőtereken van elegendő üzemanyag, a charterek közlekednek, az utasok pedig továbbra is biztonságosan és kiszámíthatóan juthatnak el kedvenc nyaralóhelyeikre, illetve vissza Magyarországra.
