Börtönbe kerülhet Matthew Perry asszisztense a színész halála miatt

A híres hollywoodi színész és a Jóbarátok ikonikus sztárja két és fél éve hunyt el ketamin-túladagolásban. Matthew Perry ügye felkavarta a nyilvánosságot, számos ember került rendőrkézre a színész halála miatt.

Matthew Perry haláláért börtönbe kerül asszisztense / Fotó: AFP

Matthew Perry asszisztensére börtön vár

Börtönbüntetésre ítélték Matthew Perry asszisztensét, aki nem csak megvásárolta, de oda is adta a színésznek a halálát okozó ketamint. A 60 éves Kenneth Iwamasa-t három év és öt hónap börtönre ítélték.

Kenneth állítólag többször is ketamint adott a színésznek, a 2023-as halála előtti időszakban. Az ügyészek azt állították, hogy mindezt orvosi képzés és biztonságos felszerelés nélkül tette. Utolsó heteiben legalább kétszer eszméletlenül találta a hollywoodi ikont, volt olyan, hogy annyira lefagyott, hogy még beszélni sem tudott.

Sherilyn Peace Garnett bíró egy Los Angeles-i szövetségi bíróságon ítélte el az asszisztenst. Emellett két év próbaidőre és 10 000 dollár (7400 font) pénzbírságra kötelezték.

Önnek tudomása volt a függőséggel vívott küzdelméről. Magatartása meggondolatlan volt, nemcsak a halála napján, hanem az azt megelőző napokban is

- idézi a Daily Star a bíró szavait.

Egy bírósági beadványban a védőügyvédek azt állították, hogy Kenneth híres főnöke utasításait követte, és hogy különösen sebezhető helyzetben volt a Chandler Binget alakító sztárral való kapcsolatában.

„Nem tudott nemet mondani, ennek pedig tragikus következménye lett” - közölte.

A bíróságnak benyújtott beadványban Matthew Perry családtagjai világossá tették, hogy Kenneth Iwamasa-t vádolják a színész haláláért.

Kiemelték: 25 év barátság volt kettejük között és azt hitték, hogy majd Kenneth segíteni fog megőrizni a színész józanságát. Matthew Perry édesanyja ezt írta: „Matthew bízott Kennyben. Mi is bíztunk Kennyben. Kenny legfontosabb feladata – toronymagasan – az lett volna, hogy a fiam társa és oltalmazója legyen a függőség elleni harcában. Egy lelkiismeretlen emberben bíztunk meg, és a fiam fizette meg ennek az árát.”

A színész húga, Madeline Morrison szerint megszégyenítette a búcsúról őrzött utolsó emlékeit az asszisztens. 2024 januárjában a nyomozók házkutatási parancsot hajtottak végre az otthonában, ami után Kenneth Iwamasa elismerte a felelősségét, és beleegyezett, hogy együttműködik a nyomozással. A férfi naponta hat-nyolc alkalommal adta be Perrynek a ketamin-injekciót, utolsó napjaiban a jakuzzit ő készítette elő neki a színész kérésére.