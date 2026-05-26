Időutazás Kassák Lajos Budapestjén – végigjártuk a helyeket, ahol a magyar avantgárd legendája élt

Kassák Lajos 17 évesen költözött Érsekújvárról Budapestre, és a főváros örökre megváltoztatta az életét. A munkásnegyedek világa, a bérkaszárnyák udvarai, az ostrom pincéi és az óbudai értelmiségi esték ma is őrzik a költő, festőművész és szerkesztő emlékét.

Kassák Lajos először ebben a házban lakott Budapesten – Fotó: MW

Ahogy önéletrajzi művében, az Egy ember életében írta:

Begyökereztem Pest munkásnegyedébe. Angyalföld új, megunhatatlan világnak látszott a számomra.

És valóban: Angyalföld lett a második otthona.

A fiatal Kassák 1904 és 1909 között vasmunkásként dolgozott Angyalföldön. Első otthona a régi Fóti úton volt, ez a mai Kassák Lajos utca, később pedig több XIII. kerületi címen is élt. Végigjárva ezeket az utcákat ma is különös érzés fogja el az embert: a régi bérházak, a gangos udvarok és a hosszú, szürke homlokzatok még mindig megidézik azt a világot, amelyből Kassák művészete kinőtt.

A Lehel utca, a Csángó utca, a Tisza utca vagy a Bulcsú utca ma már egészen más arcot mutat, mint a századelőn, mégis sok helyen érezni a régi munkásnegyed hangulatát. A költő később Budapest egyik legsajátosabb régiójának nevezte Angyalföldet, amely számos művében visszaköszönt.

1929-ben jelent meg Angyalföld című regénye, amelyből később Angyalok földje címmel film is készült. A könyv szinte dokumentarista pontossággal mutatja be a korabeli munkásvilágot, a nyomort, az emberi kapcsolatokat és a külvárosi Budapest lüktetését.

A „Hétház” és a Bulcsú utcai tragédia

A Kassák-életút egyik legfontosabb állomása a Bulcsú utca 21/A szám alatti ház volt, ahol 1932 és 1946 között lakott. A Bulcsú és a Tüzér utca sarkán álló hatalmas épület ma is uralja a környéket. A környék ekkor már átmenetet képezett a külső Lipótváros elegánsabb bérpalotái és Angyalföld munkásvilága között. A monumentális bérházat sokan inkább bérkaszárnyának nevezik, mégis van benne valami különös méltóság. Az épülete maga, nem sokat változott az évek során.

Ebben a lakásban történt Kassák életének egyik legnagyobb tragédiája is: első felesége, Simon Jolán 1938-ban itt lett öngyilkos. A költő ezt követően édesanyjával élt együtt, majd később megismerkedett a nála 27 évvel fiatalabb Kárpáti Klárával, aki hozzájuk költözött Angyalföldre.