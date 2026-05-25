Pintér Tibor megmutatta nagyfiát: Tenya trónörököse rendezőnek készül

Pintér Tibor és fia, Máté nemcsak hogy szoros apa-fia kapcsolatot ápolnak egymással, közös szenvedélyen is osztoznak. Édesapjához hasonlóan Pintér Máté is a filmvilágban látja a jövőjét, a fiatal tehetség hamarosan meg is kezdi rendezői tanulmányait.

Pintér Tibor fia rendezőnek készül

Pintér Tibor és fia a Lázár Chef rendezte Whirpool eseményen vettek részt egy különleges pizzasütésen, ahol többek között arról is meséltek, mik a tervei a fiatal Máténak. Édesapjához hasonlóan a 20 éves fiatal is a film és színház világában képzeli el magát a jövőben, mégpedig rendezőként! Tenya örömmel vallott arról, hogy talán egy napon együtt dolgoznak majd egy filmen.

Határozottan ebben képzelem el a jövőmet. Most szeptemberben kezdek egy felnőttképzést egy filmes iskolában. Ezt az egyetem előtt szeretném elvégezni, két szemesztert töltök majd ott rendezői szakon. Nagyon várom, izgulok is, de azt gondolom, hogy ez nagyon jó alapot fog adni

– mesélte lapunknak Máté.

Tenya örömmel dolgozna fiával egy közös produkción, különösen egy filmen, amelyről úgy érzi, eddig kimaradt az életéből.

„Én nagyon boldog lennék, ha egyszer együtt dolgozhatnánk, különösen egy filmben. A Nemzeti Lovas Színházban ki tudom élni a rendezői és a színészi szenvedélyemet is, csodás főszerepeket játszhatok, és egy fantasztikus csapattal dolgozhatok együtt, de úgy érzem, a film kimaradt az életemből” – mesélte Pintér Tibor, a Nemzeti Lovas Színház igazgatója.

Pintér Tenya: „Azt szeretném, ha gyerekeim boldogak lennének”

Pintér Tibor gyermekeit sosem akarta eltántorítani a filmes világtól, sőt boldogan vezette be őket a lovas színház fortélyaiba.

Azt szeretném, ha a gyerekeim boldogak lennének. Sem a lányomat, sem a fiamat nem akarom arról lebeszélni, hogy színész legyen. Ez valóban egy nagyon nehéz vállalkozás, de nem beszélnék le róla senkit, akit igazán szeretek, úgyhogy én nagyon boldog lennék, ha a kisfiam belecsapna a művészi létezésbe

– Pintér Tenya fia jelenleg a Nemzeti Lovas Színház éttermi részlegét vezeti.

Nem Máté az egyetlen azonban Pintér Tibor családjában, aki a filmezés felé kacsintgat. Habár Pintér Tenya és Janza Kata közös gyermeke, Pintér Janka eleinte nem a színházban képzelte el életét, végül rájött, hogy a szíve mégis a szereplés felé húzza, amelyben édesapja mindvégig támogatta őt.