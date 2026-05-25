Kutyatartás a nyári melegben: fajták, akikre fokozottan kell vigyázni!

A nyári kánikula beköszöntével nemcsak az emberek szenvedik meg a hőséget, de a kiskedvenceink is – sőt van, hogy ők sokkal érzékenyebbek. A kutyatartás nyáron sokkal nagyobb odafigyelést igényel, mint az azt megelőző tavaszi hónapokban.

Kutyatartás nyáron! Érdemes fokozottan odafigyelni házi kedvenceinkre

A hőség nemcsak ránk, de házi kedvenceinkre is hatással van. De vannak olyan kutyafajták, akikre az átlagosnál sokkal jobban oda kell figyelni a forró hónapokban.

A hőmérséklet emelkedésével a kutyáknál dr. Suzanne Moyes szakértő szerint már 25 fok felett jelentkezhet hőstressz, 30 fok felett pedig drasztikusan a napszúrás és a hőguta kockázata is. Az állatorvos elárulta, hogy melyek azok a kutyafajták, amelyeknél a legmagasabb a kockázat. Szerint nemcsak a szőrzet, de a fizikai felépítés is fontos.

Ők bírják rosszul a nyári hőséget

Rövid orrú (brachycephal) fajták

A mopszok, a boxerek, boston terrierek és a buldogok. A lapos arcuk miatt nehezebben lélegeznek és jóval lassabban hűtik le magukat a nyári forróságban. Ezek a fajták kifejezetten szenvednek a forró időszakokban.

Vastag, dupla bundájú kutyusok

Ide tartozik a csau-csau, golden retriever, husky és a német juhász. Ők kifejezetten dús bundával rendelkeznek és szabályos hőcsapdaként működnek a nyári kánikulában.

Agarak

Meglepő, de az agarak vékony szőre alig védi őket a közvetlen napsugárzástól, így pillanatok alatt túlhevülnek – írja a Life.hu.

Idős vagy túlsúlyos kutyák

Az idősebb vagy túlsúlyos kutyusok is fokozott veszélynek vannak kitéve a nyári hőségben. Koruk és súlyuk miatt szervezetük kevésbé bírja vagy nehezebben a forróságot.

Vannak tünetek, amelyekből lehet következtetni az adott kutya állapotára, hogy időben megelőzhető legyen a baj. Ide tartozik a szapora zihálás vagy túlzott nyáladzás, a sötétvörös vagy lilás íny, a zavartság vagy dülöngélő járás, illetve a hányás-hasmenés tünetegyüttese.

Mivel mi emberek is védekezünk a hőséggel szemben hajunk összefogásával vagy a naptejhasználattal, addig kedvenceinknek is szüksége van védelemre. Bizonyos adottságú kutyusok érzékenyebbek a forró időjárási körülményekre, de extra odafigyeléssel és óvintézkedésekkel megvédhetjük őket az esetleges veszélyhelyzetektől.