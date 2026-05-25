Rohantak a mentők: szalagkorlátnak csapódott egy autó

Szalagkorlátnak ütközött, azután felborult és a tetején állt meg egy személykocsi Horvátzsidányban, a Forrás utca elején. Az autóban hárman ültek, hozzájuk mentő érkezett. A helyszínre elsőként a helyi önkéntes tűzoltók érkeztek meg, hozzájuk csatlakoztak peresznyei önkéntesek, valamint a kőszegi önkormányzati tűzoltók. A járműből üzemanyag jutott a szabadba, azt egy edényben felfogják – írja a katasztrófavédelem.