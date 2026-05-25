Csuti kötelességtudatra neveli a gyerekeit: „El szoktam mondani, hogy nekik mennyivel több jut, mint nekem”

Szabó András Csuti rengeteg mintát vett át az édesanyjától, ezért a saját gyermekei esetében is arra törekszik, hogy hasonló példamutatással tanítsa meg őket a felelősségvállalásra és a szorgalomra. A műsorvezető fontosnak tartja, hogy a gyerekek ne csak élvezzék a mindennapokat, hanem megtanulják azt is, hogy rendet tartsanak maguk körül, és az első mindig a kötelesség. Éppen ezért, amikor elkészültek a saját szobáik, komoly beszélgetést tartott velük.

„Pontosan tudják, hogy addig működnek azok a dolgok, amiket megszoktak, amíg teljesítik a feladataikat. Két fontos pillére van ennek: a tanulás és a sport. Amikor elkészült a szobájuk, elmondtam nekik, hogy ez felelősséggel jár. Megkérdeztem tőlük, szeretnek-e úgy jönni apához, hogy mindig rend van és tisztaság. Mondták, hogy igen. Erre mondtam nekik, hogy akkor ugyanezt kell megtartaniuk a saját szobájukban is” – kezdte lapunknak Csuti.

A legnagyobb meglepetés azonban csak azután jött, hogy Csuti benyitott a gyerekei szobájába az első ott töltött éjszaka utáni reggelen. Ugyanis olyan látvány tárult elé, amire még ő maga sem számított.

Az első alkalommal, amikor nálam aludtak az új szobában, reggel arra mentem be hozzájuk, hogy mind a ketten pakolásztak. Nagyon büszke voltam rájuk

– mondta az édesapa.

Csuti szerint a gyereknevelésben a legfontosabb az, hogy a gyerekek megtanulják értékelni azt, amijük van, és ne vegyenek mindent természetesnek és magától értetődőnek.

„El szoktam mondani, hogy nekik mennyivel több jut, mint nekem gyerekkoromban. Én egy másfél szobás panelben nőttem fel anyukámmal, de nálunk is megvoltak a szabályok. Mire anyu hazaért a munkából, át kellett öltöznöm, rendet kellett raknom, és csak utána mehettem le játszani. Ez annyira belém ivódott, hogy a mai napig így működöm: hazaérek, átöltözöm, rendet rakok. Ezek apróságnak tűnnek, de szerintem nagyon fontos alapokat adnak az élethez” – mondta Szabó András Csuti.