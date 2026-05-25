Gordon Ramsay elárulta: ez volt a legfontosabb dolog, amit hat gyermekének megtanított

Nem túlzás azt állítani, hogy Gordon Ramsay a világ egyik legismertebb séfje, ám annak ellenére, hogy olyan műsorokban, mint a Gordon Ramsay – A konyha ördöge és a Gordon Ramsay – A pokol konyhája, a képernyőn szidalmazó kirohanásokkal tűnik fel, valójában ez a személyisége nem is állhatna távolabb a valóságtól.

Gordon Ramsay elárulta, mi volt a legfontosabb dolog, amit a gyerekeinek megtanított

A hat gyermek büszke apjaként az 59 éves séf nem kímélte sem a pénzt, sem az időt, amikor arról volt szó, hogy gyermekeibe belenevelje a legfontosabb értékeket és az élet tanulságait – és ironikus módon ezek közül a legfontosabb a jó modor.

Ramsay május 24-én, vasárnap közzétett interjújában a Fox News Digitalnak elárulta:

Az egyetlen dolog, amit mindannyiuknak remekül megtanítottam, az a jó modor.

Aztán hozzátette: „Ez a legfontosabb dolog az életben, de egy fillérbe sem kerül.”

Ez azt is jelenti, hogy gyermekeit nagyrészt arra tanították, hogy tartsák be az aktív hallgatás, a személyes tér tiszteletben tartása és az alapvető udvariasság szabályait, hogy mindenki értékesnek és kényelmesen érezze magát – ami kizárja annak esélyét, hogy utánozzák az ő trágár beszédstílusát.

A MasterChef sztárjának hat gyermeke van a közel 30 éve házas feleségével, Tana Ramsay-vel: Megan (28), Holly (26), Jack (26), Matilda (24), Oscar (7) és Jesse (2).

Annak érdekében, hogy gyermekei a hírnév és a vagyon ellenére is a lehető leginkább a földön maradjanak, a séf néhány alapszabályt fogalmazott meg, hogy biztosítsa, hogy gyermekei megőrizzék a józan gondolkodásmódjukat.