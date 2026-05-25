Gordon Ramsay elárulta: ez volt a legfontosabb dolog, amit hat gyermekének megtanított
Ez csak egy a sok kulcsfontosságú életlecke közül. Gordon Ramsay fontos tanáccsal látta el a gyerekeit.
Nem túlzás azt állítani, hogy Gordon Ramsay a világ egyik legismertebb séfje, ám annak ellenére, hogy olyan műsorokban, mint a Gordon Ramsay – A konyha ördöge és a Gordon Ramsay – A pokol konyhája, a képernyőn szidalmazó kirohanásokkal tűnik fel, valójában ez a személyisége nem is állhatna távolabb a valóságtól.
A hat gyermek büszke apjaként az 59 éves séf nem kímélte sem a pénzt, sem az időt, amikor arról volt szó, hogy gyermekeibe belenevelje a legfontosabb értékeket és az élet tanulságait – és ironikus módon ezek közül a legfontosabb a jó modor.
Ramsay május 24-én, vasárnap közzétett interjújában a Fox News Digitalnak elárulta:
Az egyetlen dolog, amit mindannyiuknak remekül megtanítottam, az a jó modor.
Aztán hozzátette: „Ez a legfontosabb dolog az életben, de egy fillérbe sem kerül.”
Ez azt is jelenti, hogy gyermekeit nagyrészt arra tanították, hogy tartsák be az aktív hallgatás, a személyes tér tiszteletben tartása és az alapvető udvariasság szabályait, hogy mindenki értékesnek és kényelmesen érezze magát – ami kizárja annak esélyét, hogy utánozzák az ő trágár beszédstílusát.
A MasterChef sztárjának hat gyermeke van a közel 30 éve házas feleségével, Tana Ramsay-vel: Megan (28), Holly (26), Jack (26), Matilda (24), Oscar (7) és Jesse (2).
Annak érdekében, hogy gyermekei a hírnév és a vagyon ellenére is a lehető leginkább a földön maradjanak, a séf néhány alapszabályt fogalmazott meg, hogy biztosítsa, hogy gyermekei megőrizzék a józan gondolkodásmódjukat.
Ezen alapelvek egyike az volt, hogy arra ösztönözze gyermekeit, hogy saját utat járjanak be az életben, és olyan karriert és szenvedélyeket kövessenek, amelyek inspirálják őket, ahelyett, hogy kötelességüknek éreznék, hogy az ő nyomdokaiba lépjenek. Szabályai között szerepel az is, hogy híresen megtagadja gyermekeitől az első osztályon való utazást, mondván, hogy még nem dolgoztak elég keményen ahhoz, hogy kiérdemeljék, és ez elkényeztetné őket.
Annak ellenére, hogy azt tervezte, hagyja, hogy gyermekei a saját útjukat járják, lánya, Tilly úgy döntött, hogy apja nyomdokaiba lép, miután beleszeretett az ételekbe és a gasztronómia minden területébe. Bár számos főzővideóban szerepelt híres édesapja mellett, Tilly úgy döntött, nem kéri meg, hogy apja tanítsa meg a szakmára, hanem inkább egy írországi szakácsképzőbe iratkozott be – egy döntés, amelyre Gordon nem is lehetne büszkébb – írja az Unilad.
