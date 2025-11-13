Magyarországra látogatott Gordon Ramsay, nem akármilyen okból jött a sztárséf
Fontos ügyben jött hazánkba a sztárséf.
A Dorothea Hotel, Budapest, Autograph Collection és a Gordon Ramsay Restaurants Global stratégiai együttműködést kötött, amelynek keretében a világ egyik legismertebb kulináris márkája Budapestre érkezik. A megállapodás a vendéglátás két nemzetközi szinten vezető szereplője közötti hosszú távú együttműködés kezdetét jelenti, amelynek keretében a Gordon Ramsay Bar & Grill koncepció először valósul meg a közép-európai régióban. Az étterem 2026 nyarán nyílik meg a Dorothea Hotel épületében, ezzel is növelve a város gasztronómiai vonzerejét a világ egyik legelismertebb séfjének érkezésével.
A világszerte elismert, több Michelin-csillaggal rendelkező séf és étteremtulajdonos, Gordon Ramsay által alapított Gordon Ramsay Restaurants Global az Egyesült Királyság egyik legnagyobb, magántulajdonban lévő étteremcsoportja, amely a szigetországban több mint 30 éttermet foglal magába és több mint 60-at nemzetközi szinten- Londontól Dubajig, Szingapúron át Chicagóig. A csoport összesen nyolc Michelin-csillaggal büszkélkedhet, és számos, világszinten kiemelkedő gasztronómiai élményt nyújtó vállalkozás fejlesztése mögött áll, köztük a londoni Restaurant Gordon Ramsay, amely több mint két évtizede büszkén őrzi három Michelin-csillagát.
A Gordon Ramsay Bar & Grill megnyitásával a Dorothea Hotel egy világszerte nagy presztízsű éttermi hálózat tagjává válik, amely a séf jellegzetes stílusát és gasztronómiai filozófiáját képviseli a Föld számos pontján. Az étterem a Bar & Grill filozófiáját helyi kontextusban értelmezi majd újra, ötvözve a fenntartható gazdaságokból származó prémium minőségű magyar alapanyagokat, a Ramsay jellegzetes nemzetközi stílusával. A budapesti étlapon a híres séf amerikai és brit klasszikusok ihlette jellegzetes ételei mellett, a hagyományos magyar kedvencek kifinomult interpretációi is helyet kapnak majd.
Gordon Ramsay így nyilatkozott: „Budapest egy gyönyörű város, érdekes építészettel és gazdag kulturális és kulináris történelemmel. Örülök, hogy a Dorothea Hotelben megnyíló Gordon Ramsay Bar & Grill étteremmel csatlakozhatok ehhez a csodálatos gasztronómiai szcénához.”
„Megtiszteltetés számunkra, hogy a közép-európai régióban az első Gordon Ramsay étterem otthona lehetünk. Az együttműködés lehetővé teszi számunkra, hogy a világ egyik legismertebb kulináris élményét Budapestre hozzuk. Alig várjuk, hogy a nemzetközi utazókat és a helyi vendégeket egyaránt a Dorothea Hotel inspiráló környezetében üdvözölhessük, ahol hamarosan megkóstolhatják Gordon Ramsay jellegzetes fogásait” – tette hozzá William Boulton-Smith, a Dorothea Hotel igazgatója.
A Dorothea Hotel, Budapest, Autograph Collectionről
A Dorothea Hotel egy 5 csillagos szálloda Budapesten, amely három gyönyörűen felújított történelmi épületben található, és vendégeinek inspiráló utazást kínál a magyar történelmi örökségen keresztül, kifinomult, kortárs szellemiséggel. A 216 szoba és lakosztály belső terét a neves olasz építész és tervező, Piero Lissoni tervezte, és azok kifinomultságot, kényelmet és visszafogott esztétikát tükröznek. Sokoldalú rendezvényterületeivel és kiváló belvárosi elhelyezkedésével a Dorothea Hotel a Marriott International Autograph Collection portfóliójának része, amely világszerte több mint 290 független szállodát foglal magában. Az Autograph Collection filozófiája az eredetiséget ünnepli: minden szálloda egyedi történettel rendelkezik, amelyet a szenvedély és a vízió ihletett – „Pontosan olyan, mint semmi más”.
A Gordon Ramsay Restaurants Globalról
Az 1998-ban alapított Gordon Ramsay Restaurants Global a híres séf, étteremtulajdonos, tévés személyiség és író, Gordon Ramsay éttermi vállalkozását foglalja magában. Az Egyesült Királyság egyik legnagyobb magántulajdonban lévő étteremcsoportja, amely 32 éttermet üzemeltet az országban. A csoport további 65 étteremmel rendelkezik nemzetközi szinten, többek között az Egyesült Államokban, Dél-Koreában, Malajziában, a Fülöp-szigeteken, Franciaországban, Dubajban, Szingapúrban és most már Thaiföldön is, és további nemzetközi éttermek megnyitását tervezi.
A mai napig Gordon Ramsay összesen 8 Michelin-csillaggal rendelkezik a világszerte működő étteremcsoportban, beleértve a fő éttermet, a Restaurant Gordon Ramsay-t, amely több mint 20 éve három Michelin-csillaggal rendelkezik. A csoport a fine dining mellett kiterjesztette tevékenységét, és ma már több casual dining éttermet is magában foglal, amelyek változatos vendégélményt nyújtanak szerte a világon.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre