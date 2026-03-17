Rejtett kamera lógott a falon az M4-es női mosdójában, perverz ragadozó csapott le a pihenőben
Amíg a gyanútlan lány a dolgát végezte, egy falra szerelt kamera rögzítette minden mozdulatát az út menti pihenőben.
Egy rutinszerű megállás vált rémálommá az M4-esen. Egy fiatal lány lépett be a női mosdóba, ahol egy gyanús férfi jött vele szembe, majd sűrű bocsánatkérések közepette elviharzott. A lány csak percekkel később vette észre a gyomorforgató igazságot: a falon egy rejtett kamera pásztázta az illemhelyet, rögzítve a legintimebb perceket.
Lelepleződött a rejtett kamera
A férfi rövid idő múlva ismét megjelent a mosdóban, majd kapkodva kocsiba ült és elhajtott. Amikor a sértett édesapja bement a helyiségbe, a kamera már nem volt a falon. A ceglédi nyomozók azonban az adatgyűjtés után pár órával abonyi otthonában elfogták a 49 éves K. Tamást – áll a Police.hu közleményében.
Laptopokat és ragasztószalagot foglaltak le
A rendőrök a kutatás során megtalálták a bűncselekményhez használt eszközöket: a kamera rögzítéséhez használt kétoldalú ragasztószalagot, laptopokat és a férfi mobiltelefonját is lefoglalták.
A kukkoló részletes vallomást tett a kapitányságon. Elismerte a tettét, amit azzal magyarázott, hogy egyfajta betegség áll a háttérben, ami ilyen cselekedetekre ösztönzi. A Ceglédi Rendőrkapitányság személyes adattal való visszaélés miatt folytat eljárást a szabadlábon védekező gyanúsított ellen.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre