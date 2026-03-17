RETRO RÁDIÓ

Rejtett kamera lógott a falon az M4-es női mosdójában, perverz ragadozó csapott le a pihenőben

Amíg a gyanútlan lány a dolgát végezte, egy falra szerelt kamera rögzítette minden mozdulatát az út menti pihenőben.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.17. 06:15
Egy rutinszerű megállás vált rémálommá az M4-esen. Egy fiatal lány lépett be a női mosdóba, ahol egy gyanús férfi jött vele szembe, majd sűrű bocsánatkérések közepette elviharzott. A lány csak percekkel később vette észre a gyomorforgató igazságot: a falon egy rejtett kamera pásztázta az illemhelyet, rögzítve a legintimebb perceket.

Rejtett kamera lapult a mosdóban Fotó:  Shutterstock

Lelepleződött a rejtett kamera

A férfi rövid idő múlva ismét megjelent a mosdóban, majd kapkodva kocsiba ült és elhajtott. Amikor a sértett édesapja bement a helyiségbe, a kamera már nem volt a falon. A ceglédi nyomozók azonban az adatgyűjtés után pár órával abonyi otthonában elfogták a 49 éves K. Tamást – áll a Police.hu közleményében.

Laptopokat és ragasztószalagot foglaltak le

A rendőrök a kutatás során megtalálták a bűncselekményhez használt eszközöket: a kamera rögzítéséhez használt kétoldalú ragasztószalagot, laptopokat és a férfi mobiltelefonját is lefoglalták.

A kukkoló részletes vallomást tett a kapitányságon. Elismerte a tettét, amit azzal magyarázott, hogy egyfajta betegség áll a háttérben, ami ilyen cselekedetekre ösztönzi. A Ceglédi Rendőrkapitányság személyes adattal való visszaélés miatt folytat eljárást a szabadlábon védekező gyanúsított ellen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
