Rejtett kamera lógott a falon az M4-es női mosdójában, perverz ragadozó csapott le a pihenőben

Egy rutinszerű megállás vált rémálommá az M4-esen. Egy fiatal lány lépett be a női mosdóba, ahol egy gyanús férfi jött vele szembe, majd sűrű bocsánatkérések közepette elviharzott. A lány csak percekkel később vette észre a gyomorforgató igazságot: a falon egy rejtett kamera pásztázta az illemhelyet, rögzítve a legintimebb perceket.

Lelepleződött a rejtett kamera

A férfi rövid idő múlva ismét megjelent a mosdóban, majd kapkodva kocsiba ült és elhajtott. Amikor a sértett édesapja bement a helyiségbe, a kamera már nem volt a falon. A ceglédi nyomozók azonban az adatgyűjtés után pár órával abonyi otthonában elfogták a 49 éves K. Tamást – áll a Police.hu közleményében.

Laptopokat és ragasztószalagot foglaltak le

A rendőrök a kutatás során megtalálták a bűncselekményhez használt eszközöket: a kamera rögzítéséhez használt kétoldalú ragasztószalagot, laptopokat és a férfi mobiltelefonját is lefoglalták.

A kukkoló részletes vallomást tett a kapitányságon. Elismerte a tettét, amit azzal magyarázott, hogy egyfajta betegség áll a háttérben, ami ilyen cselekedetekre ösztönzi. A Ceglédi Rendőrkapitányság személyes adattal való visszaélés miatt folytat eljárást a szabadlábon védekező gyanúsított ellen.