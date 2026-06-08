Megváltoztatták a történelmet a földönkívüliek – egy 90-es évekbeli sorozat bizarr teóriákkal állt elő

A földönkívüli élet évtizedek óta foglalkoztatja a filmeseket. Vannak azonban alkotások, amelyek merész ötleteket tárnak fel elénk nézők elé azzal kapcsolatban, hogy milyennek is képzelik el a földönkívüliek Földre látogatását.

Hollywood évtizedek óta foglalkozik a földönkívüli élet gondolatával, hol merész, hol pedig barátságos módon Fotó: Forrás/Pixabay

A földönkívüliek megítélését nagyban befolyásolta Hollywood

Talán nincs ma már olyan terület, téma, amelyet ne dolgozott volna fel Hollywood film vagy sorozat formájában. Van közöttük olyan mű, amely hatalmas sikert ért el, de olyan is, amely egy-egy ok folytán sajnos nem hozta a várt reményeket. A földönkívüli élettel kapcsolatban is számos anyag jelent már meg a filmiparban, ezek mind-mind azzal a gondolattal játszanak, hogy milyen is lehetne egy esetleges földönkívüli találkozás.

Vad gondolat: a földönkívüliek befolyásolják a történelmet

Eme gondolatmenetet dolgozta fel az 1996-ban készült Dark Skies sorozat is, amely az 1947-es roswelli incidenst dolgozza fel úgy, mintha egy földönkívüli invázió kezdete lett volna. A történet szerint a földönkívüli lények titokban befolyásolják az emberiség történelmét, többek közt John F. Kennedy gyilkosságát, a polgárjogi mozgalmat, vagy akár a Beatlemania jelenségét. A sorozat nem aratott nagy sikert, az első évad után megbukott, így lekerült az amerikai adásokból.

Maga a történet 1961-ben kezdődik, amikor is egy fiatal kongresszusi segéd egy titkos kormányzati ügybe keveredik. Azzal a feladattal bízták meg, hogy szüntessen meg egy ufókutatási programot, s miközben nyomozást folytat egyre több bizonyítékkal találkozik azzal kapcsolatban, hogy a földönkívüliek valóban léteznek, és a Földön is jelen vannak már. A sorozat különlegessége abban rejlik, hogy történelmi eseményeket és személyeket szőttek bele ebbe a sötét és alternatív kitalált világképbe.

A készítők az X-aktákat próbálták meg lenyomni, azonban nem találta meg a megfelelő célközönséget a nem megfelelő sugárzási időpont miatt. Pedig a sorozat koncepciója ötletes és merész volt, amelyet ma is érdemes lenne újra felfedezni.

A sorozat végső üzenetének tekinthetjük, hogy csábító eljátszani a gondolattal, hogy nem vagyunk egyedül a hatalmas univerzumban, azonban nem biztos, hogy hatalmas örömmel töltene el minket az, ha valójában kiderülne, hogy létezik a földön túl is élet – olvasható a Slash Film cikkében.