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Sziklaomlás rázta meg a strandot, méterekre voltak a fürdőzők – VIDEÓ

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Napozók pihentek egy angliai partszakaszon, amikor több száz tonnányi kő szakadt le a 250 millió éves sziklafalról. A sziklaomlás hatalmas vörös porfelhőt kavart, miközben a közelben tartózkodók döbbenten figyelték, ahogy a törmelék a kavicsos strandra zúdul.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.08.13. 14:45
strand sziklaomlás veszély

Ez a cikk külföldi forrásban közölt, mesterséges intelligencia (MI) által fordított és átdolgozott tartalom. A szöveget Kelle Fanni szerkesztette, ellenőrizte és publikálásra jóváhagyta.


 

Forrás: Caitlin Leng, Moment 'hundreds of tons' of rock crash down on to beach metres away from sunbathers, Daily Mail, https://www.dailymail.com/news/article-16049599/hundreds-tonnes-rock-crash-beach-metres-sunbathers.html

A sziklaomlás pillanatok alatt változtatta meg a nyugodt tengerpart képét az angliai Devonban fekvő Sidmouthnál. A 250 millió éves sziklafal egyik része leomlott, a kövek pedig a kavicsos strandra zúdultak, miközben hatalmas vörös porfelhő borította be a közvetlen környéket. 

Sziklaomlás történt egy devoni parton.
Fotó: Mesterséges intelligenciával generált illusztráció 

Az omlást egy közeli pubból videózta le Kristopher Perry, aki nem messze állt a helyszíntől. A felvételen egy nő döbbenten úgy fogalmazott, hogy ami történt, az „teljes őrület”, Perry pedig azt mondta, ekkora omlást még nem látott.

A sziklaomlás előtt már több kisebb omlás történt

Perry szerint a törmelék 30 vagy akár 40 méter hosszan is elnyúlhatott a tenger felé. A férfit ugyanakkor nem érte teljesen váratlanul a látvány, mert elmondása alapján az azt megelőző egy órában körülbelül tíz omlást látott.

Az embereknek azt tanácsolják, hogy ne menjenek a strandnak erre a részére, így közvetlenül az omlás közelében akkor senki sem tartózkodott.

A hosszan tartó forró időjárást tartják az egyik lehetséges oknak, amely miatt a sziklafalak kiszáradhattak, majd omlásnak indultak.

 

 

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