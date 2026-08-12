Napfogyatkozás: ezért ne nézd a telefonod kameráján át

Ez a cikk külföldi forrásban közölt, mesterséges intelligencia (MI) által fordított és átdolgozott tartalom. A szöveget Kelle Fanni szerkesztette, ellenőrizte és publikálásra jóváhagyta.

Forrás: Josh Milton, Urgent warning to avoid watching the solar eclipse through your phone’s selfie camera, Metro, https://metro.co.uk/2026/08/12/urgent-warning-avoid-watching-todays-solar-eclipse-phone-29357539/

A napfogyatkozás megfigyelésekor a telefon kijelzője könnyen azt az érzést keltheti, hogy biztonságos távolságban vagyunk a veszélytől. Azonban a szakértők szerint részleges fedésnél sem szabad közvetlenül a Napba nézni, mert már rövid ideig tartó erős fényterhelés is a retina sérülését okozhatja. A megfigyeléshez speciális napfogyatkozás-néző szemüveg szükséges.

A szakértők speciális szemüveget javasolnak a napfogyatkozáshoz.

Fotó: Mesterséges intelligenciával generált illusztráció

Napfogyatkozás telefonnal: hamis biztonságérzetet adhat

Emil Kurniawan szemészeti szakorvos arra figyelmeztet, hogy a szelfimód különösen megtévesztő lehet. Sokan úgy gondolhatják, hogy a telefon valamilyen védőrétegként működik, miközben valójában nem védi a szemet.

Az emberek azt feltételezik, hogy a telefon pajzsként működik, pedig nem

– fogalmazott. Hozzátette, hogy miközben valaki a megfelelő beállítást vagy képkivágást keresi, könnyen véletlenül a Nap felé pillanthat, és már egy rövid közvetlen fényhatás is maradandó látáskárosodás kockázatával járhat.

A telefon kamerája sincs biztonságban. Jez Samuel mobilpiaci szakértő szerint a szűrő nélküli lencse a napfényt egyetlen erős pontba fókuszálhatja a képérzékelőn, ami tartósan károsíthat egyes képpontokat. Ettől kezdve minden elkészült fotón ugyanazok a sötét foltok jelenhetnek meg, melynek következtében meg kell javíttatni a készüléket.

Fotó: Mesterséges intelligenciával generált illusztráció

Így lehet biztonságosabban megnézni a napfogyatkozást

Ha a két kezet egymásra helyezzük, az ujjakat kissé szétnyitjuk, a réseken átszűrődő napfény a földre vagy más kemény felületre vetítheti a jelenség képét. A lényeg, hogy a fény egy apró nyíláson át egy felületre vetüljön, így nem kell közvetlenül a Napba nézni. Ugyanezt lyukacsos konyhai eszközzel, például szűrővel vagy reszelővel is meg lehet oldani, sőt a fák levelein átszűrődő fény is hasonló hatást adhat.