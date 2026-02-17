Máris itt van 2026 első napfogyatkozása

A napfogyatkozás az egyik legismertebb és leglátványosabb égi jelenség, amelynek során a Földről nézve a Nap néhány percre részben vagy teljes egészében eltűnik az égről. Amikor a Hold pontosan a Nap és a Föld közé kerül, árnyékot vet bolygónk felszínére. A jelenség különlegessége abból adódik, hogy a Hold és a Nap látszó átmérője az égbolton közel azonos. Ennek köszönhető, hogy a Hold képes akár teljesen is eltakarni a Napot, noha valójában a Nap átmérője mintegy 400-szor nagyobb a Holdénál – igaz, nagyjából ugyanennyiszer messzebb is van a Földtől.

Augusztusban majd Magyarországról is megfigyelhető lesz egy napfogyatkozás (Fotó: pexels 0 Képünk illusztráció)

Napfogyatkozás csak akkor jön létre, ha a Föld körüli pálya leszálló vagy felszálló csomópontjában van éppen újholdkor a Hold. Ezért ritka a jelenség egy adott földrajzi pontról nézve.

Február 17-én rendkívül látványos és tudományos szempontból is jelentős égi jelenség figyelhető meg a Föld legdélebbi kontinense, az Antarktisz felett: gyűrűs napfogyatkozás következik be. Ilyenkor a Hold nem képes teljesen eltakarni a napkorongot, így annak pereme fényes gyűrűként, az úgynevezett „tűzgyűrűként” ragyog a sötét holdkorong körül.

A gyűrűs napfogyatkozás során az antarktiszi kutatóállomásokon működő műszerek érzékelhető változásokat regisztrálhatnak. A napsugárzás intenzitásának csökkenése rövid időre mérhető hőmérséklet-visszaesést idéz elő a felszín közelében, valamint hatással van a légköri áramlásokra és az ionoszféra viselkedésére is. Ezek az adatok különösen értékesek, mivel az Antarktisz extrém környezete felerősíti azokat a folyamatokat, amelyek más földrajzi szélességeken nehezebben különíthetők el.

Idén augusztus 12-én Magyarországról is megfigyelhető lesz egy napfogyatkozás, bár tőlünk nézve csupán részleges lesz. Ám aki ebben az időszakban Spanyolországba utazik, az teljes napfogyatkozást láthat majd – írja a svabhegyicsillagvizsgalo.hu.