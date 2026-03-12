„Kerekesszékbe kerültem, miután szivárogni kezdtek a mellimplantátumaim, és lassan megmérgeztek”

Carol Paredes mindig is zavarban volt a B-kosaras mellei miatt. Így hát, amikor volt barátja azt mondta, hogy tökéletesen nézne ki, ha mellimplantátumai lennének, az akkor 42 éves nő azonnal megfogadta javaslatát.

Betegségek sorozatához vezetett a nő mellimplantátuma (Fotó: GoFundMe)

Egy hajszálon múlott a nő élete a mellimplantátumok miatt

A Miamiban született nő 4800 dollárt (1,6 millió forint) fizetett a beavatkozásért 2016-ban, miután talált egy sebészt, akit sokan ajánlottak. Először el volt ragadtatva az eredményektől, bár bevallotta, hogy a 75D implantátumok nagyobbak voltak, mint a C-kosár, amire számított, és az egyik oldalon úgy érezte, mintha valami nem lenne rendben, ami némi aggodalmat okozott.

Mindezek ellenére folytatta az életét, nem kételkedve semmiben, egészen öt éven át, amikor is Paredes hirtelen rejtélyes szövődményektől kezdett el szenvedni, amelyek olyan súlyosak voltak, hogy azt hitte, meghal. Állandó szúró fájdalmat érzett az ágyékában, mielőtt mindkét csípőjében ízületi gyulladást diagnosztizáltak. Ez végül oda vezetett, hogy a fitneszedző, aki korábban online órákat tartott, kerekesszékbe kényszerült.

Az orvosok kezdetben a stresszre vezették vissza a tüneteit, illetve olyan orvos is akadt, aki azt mondta neki, hogy minden a fejében van. Mivel egyedül érezte magát, különböző diétákat, alternatív terápiákat próbált ki, és egy ponton még a saját vizeletét is fogyasztotta, hogy enyhítse a tüneteit.

Ez volt életem legfélelmetesebb dolga. Nem gondoltam volna, hogy túlélem!. Az pedig, hogy egyetlen orvos sem tudta megmondani, mi a bajom, még rémisztőbbé tette ezt az egészet!

– mondta Paredes.

Csak akkor derült ki a nő tüneteinek valódi oka, amikor az orvosok MRI-vizsgálatra küldték. Az kimutatta, hogy a jobb mellimplantátuma megrepedt, és szilikon szivárgott a szervezetébe. A most 52 éves Paredes már tudja, hogy valószínűleg mellimplantátum-betegségben (BII) szenvedett, és a tüneteket a szilikon lassú mérgezése okozta.

Paredes esetében a sebészek egy sürgősségi műtét során 2022 decemberében eltávolították az implantátumokat. Először nem volt világos, hogyan repedt meg, vagy miért okozhatott fájdalmat az ágyékában és a csípőjében, de egy korábbi tanulmány alapján lehetséges, hogy a szivárgó szilikon a nyirokrendszeren vagy a véráramon keresztül a testében szétszóródott, így más területeken okozott tüneteket.