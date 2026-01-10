A halál küszöbére került egy nő, furcsa folyadék szivárgott a mellimplantátumából

Egy nő majdnem meghalt, miután rosszul sikerült a mellplasztikai műtéte, amelynek eredményeként a mellimplantátuma zöld folyadékot kezdett szivárogtatni. Az elrontott műtét majdnem az ötgyermekes anya életébe került.

A mellimplantátum majdnem az édesanya életébe került Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Szivárogni kezdett a mellimplantátum

A 45 éves Lisa Hart öt gyermeke születése után elégedetlennek érezte magát a testével, és rendbe akarta tenni magát. Lisa mellkisebbítésre és rekonstrukcióra jelentkezett egy glasgow-i klinikán.

2025 májusában négyórás műtéten esett át, de egy héttel később azt vette észre, hogy zöld folyadék szivárog a jobb melléből. A nő elmondta, a klinikán megnyugtatták, hogy ez normális, de a következő négy hétben a jobb melle szokatlan módon gyógyult, mígnem egy borsónyi lyuk keletkezett a testrészén.

Lisa lázszerű tüneteket is tapasztalt és több mint egy hónapig folyamatosan panaszkodott a klinikán, de azt állítja, hogy nem vették figyelembe a panaszait. Az anya 2025 júniusában kórházba került, ahol az orvosok közölték vele, hogy szepszisben szenved, és kénytelenek voltak eltávolítani a jobb oldali implantátumát.

Volt egy pont, amikor azt hittem, meghalok. Hallottam a rémtörténeteket – de soha nem gondoltam volna, hogy ez velem is megtörténhet itt Glasgow-ban

Az orvosok úgy döntöttek, hogy az implantátumot ki kell venni. Lisa 10 napig maradt kórházban, de ahelyett, hogy visszanyerte volna terhesség előtti alakját, egyenetlen mellekkel ment haza.

Az ötgyermekes anyuka a beavatkozások következtében eltérő méretű mellekkel él. A nő most szeretné a tapasztalatát felhasználni arra, hogy figyelmeztessen más nőket, legyenek óvatosabbak a műtéttel kapcsolatban

Csak örülök, hogy élek, és hogy van egy családom, akik szeretnek és támogatnak, bármi is történjen. Remélem, a tapasztalatom segíthet felhívni a figyelmet erre, és megakadályozni, hogy ez más nőkkel is megtörténjen

- írja a Mirror.