Ki a hibás? Egy 12 éves kisfiú az életéért küzd, miután elektromos rollerével egy kocsi alá repült

Hatalmas erejű ütközés törte meg a vasárnap délutáni csendet Newcastle West Denton negyedében. Egy 12 éves kisfiú éppen az elektromos rollerével közlekedett a járdán, ám amikor egy útkereszteződéshez ért, megtörtént a baj: egy érkező autó gyakorlatilag letarolta a gyereket.

A brutális ütközés után a rendőrség lezárta a környéket: a 12 éves kisfiú válságos állapotban van

Azonnal kórházba siettek vele

A szemtanúk szerint a látvány sokkoló volt. A piros Volvo V40-es az Earsdon Close kereszteződésénél találta el a rollert. A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, és a kisfiút szirénázva szállították a Royal Victoria kórházba.

A gyermek állapota válságos, jelenleg is az életéért küzdenek az orvosok

– közölte a rendőrség szóvivője. A kisfiú családja azóta a kórházban virraszt, a hatóságok speciálisan képzett tisztjei próbálnak nekik támaszt nyújtani ebben a felfoghatatlan helyzetben – adta hírül a brit Mirror.

Bilincsben vitték el a sofőrt, aki az ütközést okozta

A kocsit vezető 48 éves férfi a baleset után megállt, de a rendőrök nem kímélték: a helyszínen őrizetbe vették. Gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanúja miatt indult ellene eljárás. Bár a férfit azóta szabadlábra helyezték, a nyomozás gőzerővel folytatódik, a rendőrség pedig várja azok jelentkezését, akik látták a balesetet vagy rendelkeznek fedélzeti kamerafelvétellel.