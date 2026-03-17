Ki a hibás? Egy 12 éves kisfiú az életéért küzd, miután elektromos rollerével egy kocsi alá repült
Egy vidámnak induló délután pillanatok alatt vált rémálommá, amikor egy elektromos rollerrel közlekedő kisfiút elgázolt egy autó. A kisfiú élet-halál között fekszik a kórházban.
Hatalmas erejű ütközés törte meg a vasárnap délutáni csendet Newcastle West Denton negyedében. Egy 12 éves kisfiú éppen az elektromos rollerével közlekedett a járdán, ám amikor egy útkereszteződéshez ért, megtörtént a baj: egy érkező autó gyakorlatilag letarolta a gyereket.
Azonnal kórházba siettek vele
A szemtanúk szerint a látvány sokkoló volt. A piros Volvo V40-es az Earsdon Close kereszteződésénél találta el a rollert. A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, és a kisfiút szirénázva szállították a Royal Victoria kórházba.
A gyermek állapota válságos, jelenleg is az életéért küzdenek az orvosok
– közölte a rendőrség szóvivője. A kisfiú családja azóta a kórházban virraszt, a hatóságok speciálisan képzett tisztjei próbálnak nekik támaszt nyújtani ebben a felfoghatatlan helyzetben – adta hírül a brit Mirror.
Bilincsben vitték el a sofőrt, aki az ütközést okozta
A kocsit vezető 48 éves férfi a baleset után megállt, de a rendőrök nem kímélték: a helyszínen őrizetbe vették. Gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanúja miatt indult ellene eljárás. Bár a férfit azóta szabadlábra helyezték, a nyomozás gőzerővel folytatódik, a rendőrség pedig várja azok jelentkezését, akik látták a balesetet vagy rendelkeznek fedélzeti kamerafelvétellel.
