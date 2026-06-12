Miről álmodik a kutyánk, amikor alszik? - Megszólalt a szakértő

Biztosan te is elmerengtél már azon, vajon miről álmodhat a kutyád, miközben nézted ahogy édesen alszik. Néha megremegnek, vagy halkan vakkantanak egyet és ilyenkor gyakran azt gondolhatjuk, biztosan egy rétre képzelik magukat, ahol gondtalanul futkároznak. De tényleg így van? Dr. Deirdre Barrett, a Harvard Medical School klinikai és evolúciós pszichológusa utánajárt a rejtélynek, és kutatásai egészen zseniális eredményt hoztak, közölte a life.hu.

Vajon miről álmodik a kutyánk?

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Vajon miről álmodik a kutyánk? Szakértő válaszol

A szakértő úgy vélekedik, hogy a háziállat is - az emberhez hasonlóan - a mindennapi eseményeket dolgozza fel. És mivel gazdiként te vagy mellette a legtöbbet, valószínűleg központi szereped van az álmaiban.

„Az emberek arról álmodnak, ami napközben is foglalkoztatja őket, csak épp sokkal vizuálisabb és kevésbé logikus formában. Semmi okunk sincs azt hinni, hogy az állatoknál ez másképp működik. Mivel a kutyák rendkívüli módon kötődnek a gazdáikhoz, nagyon valószínű, hogy a kedvenced a te arcodat, látja maga előtt, a te illatodat érzi, vagy épp arról álmodik, hogyan csaljon mosolyt az arcodra – esetleg hogyan bosszantson fel” – nyilatkozta Dr. Barrett a People-nek.

A szakértő abban a témában is megszólalt, miért rángatóznak a kutyák álmukban. A kutatások szerint a legtöbb emlős alvási ciklusa kísértetiesen hasonlít az emberére: ők is átmennek a felületes, a mély, valamint az úgynevezett REM-fázisokon.

Sajnos a kutyák világa sem csak játékból és mókából áll. Az Amerikai Kennel Klub (AKC) komoly figyelmeztetést adott ki a gazdiknak: „Az alvó kutyát hagyni kell aludni!”

Mint kiderült, a kutyáknak is lehetnek rémálmaik és az egyik legfontosabb, amit ilyenkor tehetünk, hogy hirtelen felébresszük őket. Ez akár ránk is veszélyes lehet, mivel az ijedt kutya akaratlanul is megtámadhat, ami komoly veszélyt hordoz magában. Úgyhogy hiába szívszaggató látni kedvencünket szenvedni, sajnos hagynunk kell, hogy megélje álmait és magától felriadjon, amikor kell.