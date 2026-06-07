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Állatorvos válaszol: miért teszi ezt a kutyád, amikor hazaérsz

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Valójában imádnivaló oka van, amiért a kutyád így köszönt, amikor hazaérsz. Az állatorvos elárulta, mit jelent, ha a kutyád nyújtózkodik előtted!

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.07. 12:30
kutya állatorvos TikTok

A kutyád abban a pillanatban nyújtózkodik, amikor belépsz az ajtón? Ez nem feltétlenül azért van, mert épp felébredt. Egy állatorvos szerint valójában ez egy pozitív jel, amelyet a gazdiknak bóknak kellene tekinteniük.

Valójában ezért nyújtózkodik a kutya, ha belépsz az ajtón egy állatorvos szerint
Valójában ezért nyújtózkodik a kutya, ha belépsz az ajtón az állatorvos szerint 
Fotó: Forrás/Pexels

Az állatorvos szerint ezt próbálja elmondani a kedvenced a nyújtózkodással

Kutyáink megértése néha nehéznek bizonyulhat, mivel nem tudnak közvetlenül beszélni hozzánk. A kutyák azonban pont ezért az egész testüket használják az érzelmeik kifejezésére. Ennek következtében a kutyád testbeszédének megértése segíthet abban, hogy kiderítsd, magabiztosnak, nyugodtnak, vagy inkább idegesnek és aggódónak érzi-e magát. Ha egyszer felismered ezeket a jeleket, sokkal könnyebben meg fogod érteni, mit próbálnak mondani neked.

Dr. Alex Crow, a The Net Vet állatorvosi rendelőjének vezetője szerint, ha a kutyád úgy üdvözöl, hogy előre nyújtja a mellső lábait, felemeli a csípőjét és csóválja a farkát, akkor ezzel valamit közölni próbál veled.

Ez nem puszta véletlen. Ezt üdvözlő nyújtásnak hívják. Ez több mint csak a délutáni szundítás utáni nyújtózás. Ez azt jelzi, hogy a kutyád biztonságban érzi magát, nyugodt és boldog, hogy hazaértél

– mondta a TikTokon.

Az állatorvos megjegyezte, hogy a kutyák nyújtózhatnak azért is, hogy meglazítsák a merev izmokat, de ha ezt azonnal megteszik, amikor megérkezel, az szándékos. Továbbá kijelentette, hogy ez az ő verziójuk a nyugodt, barátságos  üdvözlésre, és ha valaha is dicsérettel reagáltál rá, valószínűleg anélkül erősítetted meg, hogy észrevetted volna.

Érdemes azonban szem előtt tartani, hogy nem minden nyújtás szól a szeretetről. Ha a hasuk közel van a földhöz, az kellemetlenség vagy fájdalom jele lehet, ebben az esetben pedig cselekedned kell.

Dr. Alex Crow azt tanácsolja, hogy tartsd szemmel a helyzetet, és ha aggódsz, fordulj az állatorvoshoz, hozzátéve: 

„A legtöbb esetben azonban ez csak a kutyád módja a köszönésre – idézte az állatorvos szavait a Mirror.

@alex_thevet Why does your dog do that big stretch every time you walk in the door?  It’s not just a lazy wake-up—it’s called a greeting stretch, and it’s actually a sign they’re relaxed, comfortable, and happy to see you. Some dogs do it after a nap, others do it just for you. And if you’ve been reacting with pets or praise? Yeah… you’ve probably trained them to do it on cue. So next time you see that stretch, take it as a compliment.  Your dog feels good—and they’re glad you’re home. #DogBehavior #GreetingStretch #WhyDogsDoThat #DogBodyLanguage #PetFacts #VetExplains ♬ original sound - Alex the vet

 

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