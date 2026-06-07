Állatorvos válaszol: miért teszi ezt a kutyád, amikor hazaérsz
Valójában imádnivaló oka van, amiért a kutyád így köszönt, amikor hazaérsz. Az állatorvos elárulta, mit jelent, ha a kutyád nyújtózkodik előtted!
A kutyád abban a pillanatban nyújtózkodik, amikor belépsz az ajtón? Ez nem feltétlenül azért van, mert épp felébredt. Egy állatorvos szerint valójában ez egy pozitív jel, amelyet a gazdiknak bóknak kellene tekinteniük.
Az állatorvos szerint ezt próbálja elmondani a kedvenced a nyújtózkodással
Kutyáink megértése néha nehéznek bizonyulhat, mivel nem tudnak közvetlenül beszélni hozzánk. A kutyák azonban pont ezért az egész testüket használják az érzelmeik kifejezésére. Ennek következtében a kutyád testbeszédének megértése segíthet abban, hogy kiderítsd, magabiztosnak, nyugodtnak, vagy inkább idegesnek és aggódónak érzi-e magát. Ha egyszer felismered ezeket a jeleket, sokkal könnyebben meg fogod érteni, mit próbálnak mondani neked.
Dr. Alex Crow, a The Net Vet állatorvosi rendelőjének vezetője szerint, ha a kutyád úgy üdvözöl, hogy előre nyújtja a mellső lábait, felemeli a csípőjét és csóválja a farkát, akkor ezzel valamit közölni próbál veled.
Ez nem puszta véletlen. Ezt üdvözlő nyújtásnak hívják. Ez több mint csak a délutáni szundítás utáni nyújtózás. Ez azt jelzi, hogy a kutyád biztonságban érzi magát, nyugodt és boldog, hogy hazaértél
– mondta a TikTokon.
Az állatorvos megjegyezte, hogy a kutyák nyújtózhatnak azért is, hogy meglazítsák a merev izmokat, de ha ezt azonnal megteszik, amikor megérkezel, az szándékos. Továbbá kijelentette, hogy ez az ő verziójuk a nyugodt, barátságos üdvözlésre, és ha valaha is dicsérettel reagáltál rá, valószínűleg anélkül erősítetted meg, hogy észrevetted volna.
Érdemes azonban szem előtt tartani, hogy nem minden nyújtás szól a szeretetről. Ha a hasuk közel van a földhöz, az kellemetlenség vagy fájdalom jele lehet, ebben az esetben pedig cselekedned kell.
Dr. Alex Crow azt tanácsolja, hogy tartsd szemmel a helyzetet, és ha aggódsz, fordulj az állatorvoshoz, hozzátéve:
„A legtöbb esetben azonban ez csak a kutyád módja a köszönésre” – idézte az állatorvos szavait a Mirror.
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