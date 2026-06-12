Újabb halálos baleset történt, most az M3-ason – Drámai fotók

Hídfőnek ütközött egy kamion az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mezőszemere közelében, a 123. kilométernél péntek délelőtt. A jármű rakományának egy része az útburkolatra borult. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez, amelynek helyszínén teljes szélességen lezárták a Budapest felé vezető sztrádaoldalt, és Miskolc felé is csak a leállósávon halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem péntek délelőtt fél kilenckor. Úgy tudni, halálos baleset történt, a sofőr nem élte túl az ütközést.

Halálos baleset történt az M3-ason (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

Az M1-es után az M3-ason is halálos baleset történt pénteken

Az Agria TV Bt azt írja, hogy a jármű vezetője a helyszínen életét vesztette.

Az Agria TV Bt drámai fotókat közölt a tragikus balesteről a Facebook-oldalán: