RETRO RÁDIÓ

Újabb halálos baleset történt, most az M3-ason – Drámai fotók

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Egy híd pillérjének rohant a jármű. Az M1-es után az M3-ason is halálos baleset történt.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.12. 10:04
halálos baleset M3-as autópálya kamion

Hídfőnek ütközött egy kamion az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mezőszemere közelében, a 123. kilométernél péntek délelőtt. A jármű rakományának egy része az útburkolatra borult. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez, amelynek helyszínén teljes szélességen lezárták a Budapest felé vezető sztrádaoldalt, és Miskolc felé is csak a leállósávon halad a forgalom – közölte  a katasztrófavédelem péntek délelőtt fél kilenckor. Úgy tudni, halálos baleset történt, a sofőr nem élte túl az ütközést.

Halálos baleset történt az M3-ason
Halálos baleset történt az M3-ason (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

Az M1-es után az M3-ason is halálos baleset történt pénteken

Az Agria TV Bt azt írja, hogy a jármű vezetője a helyszínen életét vesztette.

Az Agria TV Bt drámai fotókat közölt a tragikus balesteről a Facebook-oldalán:

 

 

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