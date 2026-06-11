Szalagkorlátnak csapódott egy autó az M3-as kivezetőjén
Most érkezett. Mentők és tűzoltók vonultak az M3-as kivezetőhöz.
A Nagy Lajos király útja közelében forgalomkorlátozásra kell számítani az M3-asnál.
Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-as kivezető szakaszán
Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M3-as autópálya kivezető szakaszán, Zuglóban, a Nagy Lajos király útja közelében. A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani, írja a katasztrófavédelem.
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