RETRO RÁDIÓ

Szalagkorlátnak csapódott egy autó az M3-as kivezetőjén

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Most érkezett. Mentők és tűzoltók vonultak az M3-as kivezetőhöz.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.11. 07:17
M3 szalagkorlát baleset

A Nagy Lajos király útja közelében forgalomkorlátozásra kell számítani az M3-asnál.

Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-as kivezető szakaszán
Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-as kivezető szakaszán
Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-as kivezető szakaszán

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M3-as autópálya kivezető szakaszán, Zuglóban, a Nagy Lajos király útja közelében. A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani, írja a katasztrófavédelem.

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu