Sokkoló! Autós üldözésbe kezdett egy apa, gyerekekkel teli járműjével - a rendőrök elől menekült
Az autóban négy gyermek utazott, amikor az apa menekülni próbált a rendőrök elől.
Súlyos vádakkal kell szembenéznie egy apának, miután a hatóságok szerint nagy sebességű autós üldözésbe keveredett a rendőrökkel, miközben négy kisgyermeke is az autóban tartózkodott.
Az autós üldözésnek majdnem tragikus vége lett
A 28 éves Tyrice Fletchert május 24-én vették őrizetbe az arkansasi Camden közelében történt incidens után. Az amerikai rendőrség szerint egy járőr közlekedési szabálysértés miatt akarta megállítani a férfit, aki azonban nem állt félre, hanem menekülni kezdett. A hatóságok úgy vélik, hogy az üldözés során sebessége meghaladta a 160 kilométer/órát is.
A rendőrök később közölték, hogy az intézkedést megkezdő járőr nem tudta, hogy több gyermek is utazik a járműben. A beszámolók szerint Tyrice megpróbált elmenekülni. Menet közben többször áttért a szembesávba és egy kanyarban elveszítette uralmát a jármű felett. Az autó lesodródott az útról, átvágott egy udvaron, majd egy villanyoszlopnak csapódott és felborult.
A rendőrség által nyilvánosságra hozott fedélzeti kamerás felvételeken látható, ahogy a baleset után a helyszínre érkező rendőrök azonnal a gyermekek segítségére sietnek. A videó szerint az egyik rendőr egy négyhónapos csecsemőt emel fel, aki a becsapódás során kizuhant a járműből.
A hatóságok szerint a csecsemő mellett további három, hat év alatti gyermek is utazott a járműben, akiket a rendőrök biztonságban kimentettek. Egy másik jelenetben két gyermek beszélget a rendőrökkel, egyikük pedig aggódva érdeklődik testvére állapotáról. A rendőr ekkor megnyugtatta, hogy a testvére jól van.
Az apa ellen számos vádpontban indult eljárás. Többek között lőfegyver birtoklásával, négyrendbeli gyermekveszélyeztetéssel, garázdasággal, kábítószer-birtoklással, kábítószerrel kapcsolatos eszközök birtoklásával, a gyermekbiztonsági övek használatának elmulasztásával, felelőtlen vezetéssel, jogosítvány nélküli járművezetéssel és egyéb közlekedési szabálysértésekkel vádolják, írja a People.
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