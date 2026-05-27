„Mindenütt szikrák és lángok” – A hatgyermekes család álmában csaptak fel a pusztító lángok

Az édesanya még időben ébresztette fel gyermekeit. A tűz egy elektromos roller miatt keletkezett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.27. 12:30
háztűz család menekülés

A hatgyermekes édesanya, Julie Buckler éppen férje, Matthew mellett aludt, amikor 16 éves fiuk kiabálni kezdett, hogy tűz ütött ki dél-walesi otthonukban. A szülők mindent megtettek, hogy kimentsék gyerekeiket a lángok közül.

A háztűz egy elektromos roller töltése közben keletkezett / Fotó: WIROJE PATHI

A tűz gyorsan terjedt és mérgező füstöt bocsátott ki

Leon, valamint testvérei – a 22 éves Courtney, a 18 éves Aiden és a kilencéves Kaleb – sűrű, fekete füstön keresztül próbáltak menekülni, miközben a tűz egyre gyorsabban terjedt. Volt, aki az ablakon át ugrott ki, hogy megmeneküljön.

Mindenütt szikrák és lángok csaptak fel. Csak az járt a fejemben, hogy élve kijuttassam a gyerekeimet a házból.

A családtagokat füstmérgezés miatt kezelték, Courtney pedig eltörte a lábát, amikor körülbelül két és fél métert zuhant egy emeleti hálószoba ablakából menekülés közben.

A tüzet egy hétköznapi eszköz okozta, fiuk lítiumakkumulátoros elektromos rollere töltés közben felrobbant az éjszaka közepén. A 41 éves anya most arra figyelmezteti a szülőket, hogy soha ne hagyják felügyelet nélkül az elektromos rollert töltés közben, különösen éjszaka vagy alvás közben.

Az ágyban aludtunk, amikor meghallottam Leont kiabálni: »Tűz! Ég a ház!« Sűrű fekete füst árasztotta el a házat. Aztán megláttam, ahogy Leon végighúzza a robogót a folyosón, miközben az szikrázott és robbanásszerűen pattogott. Olyan volt, mintha tűzijáték robbant volna fel: recsegett, csattogott és durrogott minden.

Leonnak és Aidennek végül sikerült kivonszolnia az égő rollert a házból, miközben Julie a többi gyermeket próbálta felébreszteni. Courtney az oldalsó kijáraton keresztül menekült el, miután kiugrott a hálószobája ablakából. Három tűzoltóautó érkezett a helyszínre, és a tűzoltóknak négy órába telt, mire sikerült teljesen megfékezniük a tüzet.

A lítiumion-akkumulátorral működő elektromos rollerek komoly veszélyt jelenthetnek, az akkumulátorok meghibásodás esetén rendkívül gyorsan lángra kaphatnak, intenzív, gyorsan terjedő tüzet okozhatnak, miközben mérgező füstöt is kibocsátanak – írja a The Sun.

 

