Tragédia Jászkiséren, egy idős férfira találtak rá holtan

Vasárnap reggel fél nyolc körül riasztották a tűzoltókat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.10. 11:25
Módosítva: 2026.05.10. 11:26
Vasárnap reggel fél nyolc körül érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, amely szerint Jászkiséren egy családi házban rokonai holtan találtak egy idős férfit. A Hunyadi utcai családi házban egy korábbi, már kialudt tűz nyomai voltak. A nyolcvan négyzetméteres épület hálószobájában kis területen berendezési tárgyak égtek. 

Halálos áldozattal járt a tűz Jászkiséren / Fotó: Freepik (Képünk illusztráció)

Jászkiséren követelt áldozatot a tűz

Mivel a tűz magától kialudt, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség. Az ott lakó idős férfi feltehetően füstmérgezés miatt vesztette életét. A tűz pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni - írja a Katasztrófavédelem.

A legtöbb lakástűz miatti tragédia füstérzékelővel megelőzhető lenne. A szoba közepén a plafonra szerelt füstérzékelő már a tűz keletkezésekor hangos sípolással jelzi a veszélyt. Ilyenkor van idő a tüzet még kezdeti stádiumában megfékezni, vagy épségben kimenekülni az épületből és értesíteni a tűzoltókat.

 

 

