Tragédia Jászkiséren, egy idős férfira találtak rá holtan
Vasárnap reggel fél nyolc körül riasztották a tűzoltókat.
Vasárnap reggel fél nyolc körül érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, amely szerint Jászkiséren egy családi házban rokonai holtan találtak egy idős férfit. A Hunyadi utcai családi házban egy korábbi, már kialudt tűz nyomai voltak. A nyolcvan négyzetméteres épület hálószobájában kis területen berendezési tárgyak égtek.
Jászkiséren követelt áldozatot a tűz
Mivel a tűz magától kialudt, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség. Az ott lakó idős férfi feltehetően füstmérgezés miatt vesztette életét. A tűz pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni - írja a Katasztrófavédelem.
A legtöbb lakástűz miatti tragédia füstérzékelővel megelőzhető lenne. A szoba közepén a plafonra szerelt füstérzékelő már a tűz keletkezésekor hangos sípolással jelzi a veszélyt. Ilyenkor van idő a tüzet még kezdeti stádiumában megfékezni, vagy épségben kimenekülni az épületből és értesíteni a tűzoltókat.
