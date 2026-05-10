Tragédia Jászkiséren, egy idős férfira találtak rá holtan

Vasárnap reggel fél nyolc körül érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, amely szerint Jászkiséren egy családi házban rokonai holtan találtak egy idős férfit. A Hunyadi utcai családi házban egy korábbi, már kialudt tűz nyomai voltak. A nyolcvan négyzetméteres épület hálószobájában kis területen berendezési tárgyak égtek.

Jászkiséren követelt áldozatot a tűz

Mivel a tűz magától kialudt, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség. Az ott lakó idős férfi feltehetően füstmérgezés miatt vesztette életét. A tűz pontos keletkezési körülményeit tűzvizsgálat fogja feltárni - írja a Katasztrófavédelem.