Vérfagyasztó pillanatokat élt meg Tabáni István és családja – Megszólalt az énekes a balesetről

Sokkoló pillanatokat élt át Tabáni István és családja: az egykori tehetségkutató-győztes éppen feleségével és két kisfiával utazott azon a budapesti villamoson, amely szerdán karambolozott egy teherautóval a XI. kerületben. A baleset az Etele út és a Hadak útja kereszteződésénél történt, amikor egy kisteherautó szabálytalanul a villamos elé kanyarodott, az ütközés erejétől pedig fel is borult. Szerencsére személyi sérülés nem történt, de a helyszínen órákra leállt a villamosforgalom.

Tabáni István családja félelmetes balesetet éltek át

Tabáni István fia születésnapján történt a baleset

A drámai helyzetet Tabáni Istvánék testközelből élték át, ráadásul egy különleges családi nap végén: éppen kisfiuk, Nataniel születésnapját ünnepelték.

8 éves lettél, Nataniel! De a jó indulás tragédiába is csaphat. Tegnap a születésnapodat ünnepeltük, és a moziból hazafelé tartva, a saját mozink tanúi lettünk. Villamosra szálltunk, te és Noel izgatottan vártátok, hogy otthon felvágjuk a tortádat... amikor egy teherautó hirtelen belerohant a villamosba, amin utaztunk. Sikerült az első sorból végignéznünk, ahogy a villamos maga előtt tolja a teherautót, ami később felborult… Nem kell félned, Picur és Noel. Anya és Apa mindig itt lesznek

– fogalmazott Tabáni István a Facebook-oldalán.

Az énekest mélyen megrendítette a baleset

Tabáni István balesetük után posztolt

Az énekes ezután hosszú, mélyen elgondolkodtató sorokban írta le, milyen érzések kavarogtak benne a baleset után. Posztjában arról elmélkedett, milyen törékeny az emberi élet, és hogy sokszor azt hisszük, velünk nem történhet baj – egészen addig, amíg egyik pillanatról a másikra szembe nem találjuk magunkat a valósággal. Tabáni megrázó részletességgel idézte fel a csattanás pillanatait: ahogy a villamos maga előtt tolta a teherautót, az üvegek betörtek, az utasok pedig rémülten próbálták feldolgozni, mi történik körülöttük. Bejegyzésében különösen megrendítően írta le Tabáni István gyermekei félelmét és azt a tehetetlenséget, amit szülőként érzett azokban a másodpercekben.

Az énekes ugyanakkor hálát adott azért, hogy végül mindannyian sértetlenül megúszták a balesetet. Posztja sok követőjét mélyen megérintette, rengetegen küldtek neki támogató üzeneteket, és sokan írták azt is: a történet emlékeztette őket arra, milyen fontos megbecsülni a szeretteinkkel töltött időt.