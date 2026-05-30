Vérfagyasztó pillanatokat élt meg Tabáni István és családja – Megszólalt az énekes a balesetről
Szörnyű pillanatokat élt át Tabáni István és családja, amikor egy budapesti villamoson ülve részesei lettek egy súlyos balesetnek. Tabáni István megrázó sorokban mesélte el, hogyan élte meg feleségével és két kisfiával a drámai ütközést.
Sokkoló pillanatokat élt át Tabáni István és családja: az egykori tehetségkutató-győztes éppen feleségével és két kisfiával utazott azon a budapesti villamoson, amely szerdán karambolozott egy teherautóval a XI. kerületben. A baleset az Etele út és a Hadak útja kereszteződésénél történt, amikor egy kisteherautó szabálytalanul a villamos elé kanyarodott, az ütközés erejétől pedig fel is borult. Szerencsére személyi sérülés nem történt, de a helyszínen órákra leállt a villamosforgalom.
Tabáni István fia születésnapján történt a baleset
A drámai helyzetet Tabáni Istvánék testközelből élték át, ráadásul egy különleges családi nap végén: éppen kisfiuk, Nataniel születésnapját ünnepelték.
8 éves lettél, Nataniel! De a jó indulás tragédiába is csaphat. Tegnap a születésnapodat ünnepeltük, és a moziból hazafelé tartva, a saját mozink tanúi lettünk. Villamosra szálltunk, te és Noel izgatottan vártátok, hogy otthon felvágjuk a tortádat... amikor egy teherautó hirtelen belerohant a villamosba, amin utaztunk. Sikerült az első sorból végignéznünk, ahogy a villamos maga előtt tolja a teherautót, ami később felborult… Nem kell félned, Picur és Noel. Anya és Apa mindig itt lesznek
– fogalmazott Tabáni István a Facebook-oldalán.
Tabáni István balesetük után posztolt
Az énekes ezután hosszú, mélyen elgondolkodtató sorokban írta le, milyen érzések kavarogtak benne a baleset után. Posztjában arról elmélkedett, milyen törékeny az emberi élet, és hogy sokszor azt hisszük, velünk nem történhet baj – egészen addig, amíg egyik pillanatról a másikra szembe nem találjuk magunkat a valósággal. Tabáni megrázó részletességgel idézte fel a csattanás pillanatait: ahogy a villamos maga előtt tolta a teherautót, az üvegek betörtek, az utasok pedig rémülten próbálták feldolgozni, mi történik körülöttük. Bejegyzésében különösen megrendítően írta le Tabáni István gyermekei félelmét és azt a tehetetlenséget, amit szülőként érzett azokban a másodpercekben.
Az énekes ugyanakkor hálát adott azért, hogy végül mindannyian sértetlenül megúszták a balesetet. Posztja sok követőjét mélyen megérintette, rengetegen küldtek neki támogató üzeneteket, és sokan írták azt is: a történet emlékeztette őket arra, milyen fontos megbecsülni a szeretteinkkel töltött időt.
