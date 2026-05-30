Horváth Éva átértékelte az életét: „Már az is boldoggá tesz, hogy fel tudom húzni a cipőmet”

Úgy tűnik, végre ismét mosolyogva élvezi az élet apró csodáit Horváth Éva. A modell az elmúlt időszakban rengeteg nehézségen ment keresztül, hiszen súlyos motorbalesete után hosszú hónapokig tartott a felépülése. Éppen ezért most talán még jobban tud örülni azoknak az egyszerű pillanatoknak, amelyeket korábban természetesnek vett volna.

Horváth Éva tavaly még járókeret segítségével tudott járni (Fotó: Mediaworks archív)

Horváth Éva balesete után újra boldog

Horváth Éva Balin tartózkodik újra, ahol a tegnap egy különösen szép reggelre ébredt. A közösségi oldalán megosztott videójában arról beszélt követőinek, hogy reggelente mindig végiggondolja, mi az, ami igazán boldoggá teszi őt – és rájött arra, hogy sokszor a legapróbb dolgok adják a legnagyobb örömöt.

„Ilyenkor reggelente mindig azon szoktam elgondolkodni, hogy mi az, ami boldoggá tesz. Ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon sokan nem tudnak erre válaszolni. Pedig nem kell nagy dolgokra gondolni, elég olyanokra, hogy a természet, ami itt van mellettem. Például ezek a szobrok, ahogy ránézek, nyugalmat árasztanak. Az, hogy ma reggel süt a nap, ez is boldoggá tesz engem. És ezek még csak úgy jutottak eszembe, hogy csak körbenéztem. Reggel megittam a reggeli kávémat, ez is boldoggá tesz engem, és az is, hogy ma felkeltem, és fel tudtam húzni a cipőmet – ez is boldoggá tesz engem. Tehát tényleg nem kell nagy dolgokra gondolni” – fogalmazott a közösségi oldalára posztolt videóban, amit ide kattintva nézhetsz meg.

Hosszú ideig tartott a felépülése (Fotó: Szaboolcs László / hot! magazin)

Horváth Éva Instagramján adott hálát az életnek

A rajongókat különösen meghatotta az a mondata, hogy már annak is örül, hogy fel tudja húzni a cipőjét. Sokan ugyanis pontosan tudják, min ment keresztül az elmúlt hónapokban. A motoros balesete után komoly sérüléseket szenvedett, és hosszú rehabilitáció várt rá. Éppen ezért most minden egyes fájdalommentes mozdulatnak, minden nyugodt reggelnek és minden napsütéses pillanatnak különös jelentősége van számára. Horváth Éva videójából sugárzott a nyugalom és a hála, követői pedig rengeteg szeretetteljes üzenetet küldtek neki.