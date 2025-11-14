„Adtunk a testnek és a léleknek is” - Horváth Éva így tartja formában magát a balesete óta
A mindig mosolygós sztáranyuka elképesztő formában van. Horváth Éva kitartása mindenki számára példaértékű lehet.
Az egykori szépségkirálynő, Horváth Éva nemrégiben közzétett Instagram-bejegyzése elképesztő erőt adott a követőinek, hiszen Éva tele van motivációval és reménnyel a tavalyi motorbalesete óta.
Horváth Éva számára nincs megállás a gyógyulásban
A 46 éves szépség elképesztő energiában van, és korábbi megnyilvánulásai szerint gyógyulása nagyon jól halad és alig várja, hogy önállóan tudjon járni, járókeret nélkül. A sztáranyuka minden gyógyulásban rejlő sikert és nehézséget igyekszik megosztani a követőivel, amiért rengeteg pozitív energiát és megerősítést kap az emberektől.
Milliós napon az edzés kipipálva. Adtunk a testnek és a léleknek is! A lelkemnek a vége kifejezetten jól esett
- írja posztjában a szépség.
Ügyes vagy, Évi! Nekem egy ritka izom betegségem van, nehezen járok, de most, hogy megláttalak, én is biciklizem pár percet (a szobában)!
- szólt hozzá egy lelkes követő.
Mutatjuk Horváth Éva edzős Instagram-bejegyzését:
