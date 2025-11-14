RETRO RÁDIÓ

„Adtunk a testnek és a léleknek is” - Horváth Éva így tartja formában magát a balesete óta

A mindig mosolygós sztáranyuka elképesztő formában van. Horváth Éva kitartása mindenki számára példaértékű lehet.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.14. 14:00
Horváth Éva test és lélek gyógyulás

Az egykori szépségkirálynő, Horváth Éva nemrégiben közzétett Instagram-bejegyzése elképesztő erőt adott a követőinek, hiszen Éva tele van motivációval és reménnyel a tavalyi motorbalesete óta.

alt=Horváth Éva csak a gyógyulásra és a kisfiára koncentrál a balesete óta
Horváth Éva csak a gyógyulásra és a kisfiára koncentrál a balesete óta /  Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Horváth Éva számára nincs megállás a gyógyulásban

A 46 éves szépség elképesztő energiában van, és korábbi megnyilvánulásai szerint gyógyulása nagyon jól halad és alig várja, hogy önállóan tudjon járni, járókeret nélkül. A sztáranyuka minden gyógyulásban rejlő sikert és nehézséget igyekszik megosztani a követőivel, amiért rengeteg pozitív energiát és megerősítést kap az emberektől.

Milliós napon az edzés kipipálva. Adtunk a testnek és a léleknek is! A lelkemnek a vége kifejezetten jól esett

- írja posztjában a szépség.

Ügyes vagy, Évi! Nekem egy ritka izom betegségem van, nehezen járok, de most, hogy megláttalak, én is biciklizem pár percet (a szobában)!

- szólt hozzá egy lelkes követő.

Mutatjuk Horváth Éva edzős Instagram-bejegyzését:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
