„Adtunk a testnek és a léleknek is” - Horváth Éva így tartja formában magát a balesete óta

Az egykori szépségkirálynő, Horváth Éva nemrégiben közzétett Instagram-bejegyzése elképesztő erőt adott a követőinek, hiszen Éva tele van motivációval és reménnyel a tavalyi motorbalesete óta.

Horváth Éva csak a gyógyulásra és a kisfiára koncentrál a balesete óta / Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Horváth Éva számára nincs megállás a gyógyulásban

A 46 éves szépség elképesztő energiában van, és korábbi megnyilvánulásai szerint gyógyulása nagyon jól halad és alig várja, hogy önállóan tudjon járni, járókeret nélkül. A sztáranyuka minden gyógyulásban rejlő sikert és nehézséget igyekszik megosztani a követőivel, amiért rengeteg pozitív energiát és megerősítést kap az emberektől.

Milliós napon az edzés kipipálva. Adtunk a testnek és a léleknek is! A lelkemnek a vége kifejezetten jól esett

- írja posztjában a szépség.

Ügyes vagy, Évi! Nekem egy ritka izom betegségem van, nehezen járok, de most, hogy megláttalak, én is biciklizem pár percet (a szobában)!

- szólt hozzá egy lelkes követő.

Mutatjuk Horváth Éva edzős Instagram-bejegyzését: