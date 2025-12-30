RETRO RÁDIÓ

Így kerüld el a súlyos másnaposságot az ünnepi időszakban!

Általában az ünnepi időszakban bátrabban fogyasztunk alkoholt. De mi a helyzet a másnapossággal?

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.30. 21:00
alkohol másnaposság ellen ünneplés másnaposság

Az ünnepi időszakban alkoholt általában bátrabban fogyasztunk a szokásosnál, ezért sokszor nem kerülhető el az extrém másnaposság sem. Az ételek mellett a nagymértékű alkoholfogyasztás terheli meg jelentősen a szervezetünket, ezért felmerül a kérdés, mivel lehet enyhíteni vagy megelőzni a másnaposságot? Egy 2007-es, a Journal of the Science of Food and Agriculture folyóiratban megjelent tanulmány szerint az alkohol eperrel való keverése fokozza annak antioxidáns hatását.

alt=Az ünnepi időszakban bátrabban fogyasztunk alkoholt, de mi a helyzet a másnapossággal?
Az ünnepi időszakban bátrabban fogyasztunk alkoholt, de mi a helyzet a másnapossággal? / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

Ezt tedd a másnaposság ellen az ünnepi időszakban

Az újévi bulikban a cukros, tápérték nélküli üdítők helyett sokkal jobb választás a gyümölcs vagy akár egy kis zöldség. Ennek fényében egy dietetikus, Emer Delaney szerint a vodka például kifejezetten a barátságosabb szeszek közé tartozik

A tiszta szeszes italok, mint a vodka, a gin vagy a tequila jóval kevesebb kongenert tartalmaznak, mint a sötétebb italok. Ezek az anyagok azok, amelyek igazán durván rá tudnak tenni egy lapáttal a másnaposságra

– magyarázza a szakember. 

Továbbá kifejtette azt is, hogy a sör nem jelent veszélyt a másnaposságra, viszont a brandy, vörösbor és a rum annál inkább. A szakember kitért a whisky, fehérbor és gin italokra is, amik közepes szintű hatást gyakorolnak a szervezetünkre másnapra. Kiemelte, hogy egy vodkás ital mellett ez eper fogyasztása igazi csodafegyvernek számít.

Minél jobban le van desztillálva egy ital, annál kevesebb kongener anyagot tartalmaz. Ezért nem véletlen, hogy a drágább szeszek után sokan kevésbé szenvednek másnap, mint az italakciókban kínált olcsóbb verzióktól. A kongenerek az erjesztés és lepárlás során keletkeznek, és az számít, milyen cukorból, szénhidrátból vagy alapanyagból készült az alkohol – írja a LADBible.

 

