"Gasztroenterológus vagyok - ezek a karácsonyi ételek növelik a rák kockázatát"

Egy gasztroenterológus elmondta, hogy bizonyos karácsonyi ételek nagy veszélyt jelenthetnek az egészségre. Az ünnepek alatt sem érdemes feladni az egészséges életmódot, mert veszélyes következményei lehetnek.

A karácsonyi ételeknél is érdemesebb az egészségesebb alternatívát választani Fotó: Pexels/Nicole Michalou – Képünk illusztráció

Néhány karácsonyi étel növelheti a rák kockázatát

A NeedToKnow jelentése szerint a daganatos betegségek és a krónikus gyulladás kialakulása szempontjából az egyik legnagyobb kockázatot az ultra-feldolgozott élelmiszerek jelentik. Ezek az ételek gyakran nagy mennyiségben tartalmaznak hozzáadott cukrot, sót, egészségtelen zsírokat és mesterséges adalékanyagokat, amelyek hosszú távon kedvezőtlenül befolyásolhatják a szervezet működését.

Egy kaliforniai orvos arra is felhívja a figyelmet, hogy a cukros üdítőitalok és egyéb édesített italok elősegíthetik a rákos megbetegedések előrehaladását, mivel megterhelik az anyagcserét és gyulladásos folyamatokat indíthatnak el.

A krónikus gyulladás kialakulását különösen összefüggésbe hozzák a bő olajban sült ételek rendszeres fogyasztásával, amelyek oxidatív stresszt okozhatnak a szervezetben. Emellett az égett vagy elszenesedett húsok fogyasztása is kockázatos lehet, mivel ezekben olyan anyagok keletkezhetnek, amelyek növelik a DNS-károsodás esélyét, ezáltal hozzájárulhatnak a daganatos elváltozások kialakulásához.

Az orvos arra is kitér, hogy még alkalomszerű alkoholfogyasztás esetén sem elhanyagolható a kockázat. Már egyetlen pohár alkohol elfogyasztása is növelheti a hormonális eredetű rákos megbetegedések kialakulásának esélyét, ezért a szakértők mértékletességet és tudatos táplálkozást javasolnak az egészség megőrzése érdekében - írja a Mirror.

Tehát a gasztroenterológus szerint ezekkel az ételekkel kell vigyázni: