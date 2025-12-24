"Gasztroenterológus vagyok - ezek a karácsonyi ételek növelik a rák kockázatát"
Az ünnepek alatt is figyelni kell az egészséges étkezésre.
Egy gasztroenterológus elmondta, hogy bizonyos karácsonyi ételek nagy veszélyt jelenthetnek az egészségre. Az ünnepek alatt sem érdemes feladni az egészséges életmódot, mert veszélyes következményei lehetnek.
Néhány karácsonyi étel növelheti a rák kockázatát
A NeedToKnow jelentése szerint a daganatos betegségek és a krónikus gyulladás kialakulása szempontjából az egyik legnagyobb kockázatot az ultra-feldolgozott élelmiszerek jelentik. Ezek az ételek gyakran nagy mennyiségben tartalmaznak hozzáadott cukrot, sót, egészségtelen zsírokat és mesterséges adalékanyagokat, amelyek hosszú távon kedvezőtlenül befolyásolhatják a szervezet működését.
Egy kaliforniai orvos arra is felhívja a figyelmet, hogy a cukros üdítőitalok és egyéb édesített italok elősegíthetik a rákos megbetegedések előrehaladását, mivel megterhelik az anyagcserét és gyulladásos folyamatokat indíthatnak el.
A krónikus gyulladás kialakulását különösen összefüggésbe hozzák a bő olajban sült ételek rendszeres fogyasztásával, amelyek oxidatív stresszt okozhatnak a szervezetben. Emellett az égett vagy elszenesedett húsok fogyasztása is kockázatos lehet, mivel ezekben olyan anyagok keletkezhetnek, amelyek növelik a DNS-károsodás esélyét, ezáltal hozzájárulhatnak a daganatos elváltozások kialakulásához.
Az orvos arra is kitér, hogy még alkalomszerű alkoholfogyasztás esetén sem elhanyagolható a kockázat. Már egyetlen pohár alkohol elfogyasztása is növelheti a hormonális eredetű rákos megbetegedések kialakulásának esélyét, ezért a szakértők mértékletességet és tudatos táplálkozást javasolnak az egészség megőrzése érdekében - írja a Mirror.
Tehát a gasztroenterológus szerint ezekkel az ételekkel kell vigyázni:
- Cukros üdítőitalok
- Bő olajban sült ételek
- Égett, elszenesedett húsok
- Alkohol
