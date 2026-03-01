RETRO RÁDIÓ

Lehetetlen IQ-teszt: az emberek 1 százaléka képes megoldani

Lehetetlen IQ-teszttel bizonyíthatod a tudásod. Ez az IQ-teszt tarol most az interneten.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.03.01. 15:00
IQ-teszt feladvány intelligencia

A rejtvények valós időben tesztelik az agyad teljesítményét, megfigyelőképességedet, logikai gondolkodásodat és kritikus gondolkodásodat. Ezek a rejtvények arra szolgálnak, hogy feltárják a figyelemösszpontosítási képességedet és a feldolgozási sebességedet. Tegyél egy próbát ezzel az agytornázó tesztel, hogy bebizonyítsd, a legokosabbak között vagy! Ez az IQ-teszt tarol most az interneten. 

Lehetetlen IQ-teszt
Lehetetlen IQ-teszttel bizonyíthatod a tudásod – Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Gondosan elemezd a képet, hogy nincs-e rajta furcsa vagy szokatlan viselkedés. Vizsgáld meg a képet, hogy nincs-e rajta rejtett utalás, gyanús szemkontaktus vagy bármilyen rejtett eszköz. Írt-e valamelyik diák valamit a karjára vagy a lábára, vagy rejtett-e jegyzeteket a ruhája alá vagy az írószerei közzé?

Vizsgáld meg a képet. Képzeld el, hogy te vagy a vizsgatermet felügyelő tanár. Ki tűnik itt puskázónak? Azonosítsa a csalót! Ha igazán kivételes intelligenciával rendelkezel, akkor 27 másodpercen belül rá kell jönnöd, melyik diák puskázik. 

Íme az IQ-teszt: 

 

Megoldás: 

Megtaláltad a csalót? A zöld ruhás fiú az. Nézd meg a vigyorát! Lefelé néz, valószínűleg éppen a puskáját nézi a pad alatt, hogy leírja a helyes válaszokat.

(VIA)

 

 

