RETRO RÁDIÓ

Hogy micsoda? Tényleg enyhíti a migrént a Meki?

Bármely fájdalom enyhítése kulcsfontosságú. A migrén esetében azonban nem minden módszer segíthet.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 12:00
Módosítva: 2026.03.01. 13:20
migrénes fejfájás McDonald’s migrén

A migrén az egyik elviselhetetlen fájdalom, amit rengetegen megtapasztaltak már. A fájdalom enyhítése pedig nagyon fontos, mert az életminőséget is képes teljesen lerontani.

Valóban a McDonald's hatásos ellenszerként bizonyul a migrénnel szemben?
A McDonald'sos kaják valóban hatásos ellenszernek bizonyulnak a migrénnel szemben?
Képünk illusztráció: Unsplash

A migrén ellenszere lenne a McDonald's?

Azok, akik migrénnel, migrénes fejfájással küzdenek, pontosan tudják, hogy sok esetben a fájdalomcsillapítók hatástalanok a fájdalommal szemben. A legtöbben szinte már mindent kipróbáltak a fájdalom enyhítésére, a víz fogyasztásától a különböző erősségű, összetevőjű fájdalomcsillapítókig. Van egy trükk azonban, ami állítólag pillanatok alatt képes enyhíteni a migrént. 

A McDonald’s sült krumplija és kólája állítólag hatásos ellenszere a migrénnek. Lássuk be, az orvos nem fogja egyből a gyorséttermet ajánlani a fájdalom enyhítésére, azonban van egy szakember, aki a McDonald’sra esküszik, ha az elviselhetetlen fájdalom enyhítéséről van szó. 

Dr. Myro a TikTokon tette közzé videóját, amelyben egy felhasználónak válaszolt, aki a McDonald’s sült krumplijára és kólájára esküszik. 

„Meg tudná valaki magyarázni, hogy miért gyógyítja a McDonald's kólája és nagy adag sült krumplija a migrénemet úgy, ahogyan egyetlen gyógyszer sem?” – szólt kérdés, amire válaszul dr. Myro három okot sorolt fel. 

Dopaminlöket 

A gyorséttermi ételek fogyasztása dopaminlöketet eredményez, beindítva az agy jutalmazási rendszerét. 

Ez bárkinél képes jókedvet eredményezni bármilyen esemény után

– tette hozzá. 

Koffeinmennyiség 

Dr. Myro elmondta, hogy a nagy pohárnyi kóla akár 85 mg koffeint is tartalmazhat, többet, mint bizonyos fájdalomcsillapítók. Mindez túl szépen hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, viszont a The Migraine Trust által megosztott információk szerint a koffein hatása az agy adenozinreceptoraira enyhítheti a migrén tüneteit

Fontos azonban megjegyezni, hogy a koffein egyeseknél migrént válthat ki

Sótartalom 

Végül pedig ott van még a McDonald's híres sült krumplijának sótartalma. „Azok a sült krumplik rengeteg sót tartalmaznak, ami úgy képes hidratálni, mint egy elektrolittabletta” – magyarázta. A só szintén kiválthat migrénes rohamot, ezért oda kell figyelni arra, hogy ne fogyasszunk belőle túl sokat – olvasható LADbible cikkében

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu