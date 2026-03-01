Hogy micsoda? Tényleg enyhíti a migrént a Meki?

A migrén az egyik elviselhetetlen fájdalom, amit rengetegen megtapasztaltak már. A fájdalom enyhítése pedig nagyon fontos, mert az életminőséget is képes teljesen lerontani.

A McDonald'sos kaják valóban hatásos ellenszernek bizonyulnak a migrénnel szemben?

Képünk illusztráció: Unsplash

A migrén ellenszere lenne a McDonald's?

Azok, akik migrénnel, migrénes fejfájással küzdenek, pontosan tudják, hogy sok esetben a fájdalomcsillapítók hatástalanok a fájdalommal szemben. A legtöbben szinte már mindent kipróbáltak a fájdalom enyhítésére, a víz fogyasztásától a különböző erősségű, összetevőjű fájdalomcsillapítókig. Van egy trükk azonban, ami állítólag pillanatok alatt képes enyhíteni a migrént.

A McDonald’s sült krumplija és kólája állítólag hatásos ellenszere a migrénnek. Lássuk be, az orvos nem fogja egyből a gyorséttermet ajánlani a fájdalom enyhítésére, azonban van egy szakember, aki a McDonald’sra esküszik, ha az elviselhetetlen fájdalom enyhítéséről van szó.

Dr. Myro a TikTokon tette közzé videóját, amelyben egy felhasználónak válaszolt, aki a McDonald’s sült krumplijára és kólájára esküszik.

„Meg tudná valaki magyarázni, hogy miért gyógyítja a McDonald's kólája és nagy adag sült krumplija a migrénemet úgy, ahogyan egyetlen gyógyszer sem?” – szólt kérdés, amire válaszul dr. Myro három okot sorolt fel.

Dopaminlöket

A gyorséttermi ételek fogyasztása dopaminlöketet eredményez, beindítva az agy jutalmazási rendszerét.

Ez bárkinél képes jókedvet eredményezni bármilyen esemény után

– tette hozzá.

Koffeinmennyiség

Dr. Myro elmondta, hogy a nagy pohárnyi kóla akár 85 mg koffeint is tartalmazhat, többet, mint bizonyos fájdalomcsillapítók. Mindez túl szépen hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, viszont a The Migraine Trust által megosztott információk szerint a koffein hatása az agy adenozinreceptoraira enyhítheti a migrén tüneteit.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a koffein egyeseknél migrént válthat ki.

Sótartalom

Végül pedig ott van még a McDonald's híres sült krumplijának sótartalma. „Azok a sült krumplik rengeteg sót tartalmaznak, ami úgy képes hidratálni, mint egy elektrolittabletta” – magyarázta. A só szintén kiválthat migrénes rohamot, ezért oda kell figyelni arra, hogy ne fogyasszunk belőle túl sokat – olvasható LADbible cikkében.