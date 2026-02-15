Tanácstalanok az orvosok: Migrénnel kezdődött, hetek óta kórházban fekszik a fiatal lány

Egy fiatal 22 éves pompomlány éppen a következő fellépésére készült, mikor egy ártatlannak tűnő migrén súlyossá vált. Maddie Clary jelenleg az intenzív osztályon fekszik, jövője egy szempillantás alatt kérdésessé vált.

Migrénje lett a fiatal lánynak, intenzív osztályon fekszik / Illusztráció: Pixabay

Intenzív osztályra sodorta a migrén, ártatlanul indult

A 22 éves lány éppen befejezte ápolónői diplomáját és pompomlányként tevékenykedett már négy éve, mikor visszatért szülővárosába gyógyítani. Néhány héttel később már az ő életéért kellett küzdeni.

Maddie számára egy egyszerű migrénnel kezdődött, de gyorsan olyan rohamok sorozatává vált, amely a családtagjait és a barátait egyaránt megrémítette. Két héttel később az ausztráliai Új-Dél-Walesből származó lány influenzaszerű tünetekről számolt be.

Fájt a torka, erősödő migrénje volt. Édesanyja, Erin Clary szerint az orvosok altatót adtak neki, nem tudja mi történt.

Még mindig erősen altató hatása alatt áll, így nehéz kitalálni, hogy pontosan mi történik

- idézi a Unilad az anyuka szavait.

Maddie rejtélyes betegségének kialakulása legalább annyira megijesztette az édesanyját, mint az orvosokat, akik szintén nem tudtak válaszokkal szolgálni.

„Azt mondta, hogy a tarkójában érzett fájdalommal kezdődött, ami a feje elülső, bal oldalára sugárzott. Azt mondta, hogy soha ezelőtt nem volt ilyen fájdalma, és azt is mondta, hogy nagyon hányingere van.”

Erin is migrénre hajlamos személy, így ugyanazokat a tanácsokat adta az elején lányának, amelyeket ő is használt. Tartsa magát távol a fényektől, feküdjön le egy sötét szobában és fájdalomcsillapítókkal tompították tüneteit. Még jobban is kezdett lenni a lány. Másnap reggel Maddie azonban nem kelt fel és nem is reagált semmire. Jelenleg altatóval tartják kontroll alatt állapotát.

Bár MRI- és CT-vizsgálaton is átesett a lány, de még mindig nem tudják, mi történhetett vagy mi okozhatta állapotát. A 22 éves lány hetek óta altatásban van, az orvosok keresik az okokat.