Mennyi időre hagyhatod egyedül a kutyádat? A szakértő most elárulja

A kutya épp ugyanolyan családtag, mint bármely más rokonunk, így természetes, hogy törekszünk arra, hogy a lehető legjobb gondoskodást kapják. Ezért is nehéz, amikor hosszú időre kell magukra hagyni őket. Na de mennyi időre hagyhatod magára a kutyádat? Elképzelhető, hogy kevesebb ideig, mint gondolnád.

A kutya addig érzi magát biztonságban, amíg érzi a szagunkat és minden igénye ki van elégítve

A kutya akkor rombol, ha nincs megfelelően lefárasztva

Szeretjük, ha kedvencünk mindenhová velünk jön, azonban vannak olyan helyek és esetek, amikor erre sajnos nem kerülhet sor. Olyankor, ha nélkülük kell elmennünk, felmerül a kérdés bennünk, hogy vajon mennyi időre hagyhatjuk őket teljesen egyedül? Bár a válasz kutyánként eltérő lehet, a maximális időtartamot azonban 4 órában határozzák meg a szakértők.

Az életkor, a fajta, az egészségügyi állapot, a napi rutin és a korábbi tapasztalatok azok, amik fontosak

– állítja Alyssa Ralph, a Years kutyaviselkedési és táplálkozási szakértője.

Amíg távol vagyunk, a szagunk folyamatosan halványul, kis kedvenceink megéhezhetnek, és az is lehet, hogy szeretnék már elvégezni a dolgukat. Ezeknek a kombinációja pedig stresszt okozhat az ebeknél, ami végül rendetlenséghez és ugatáshoz vezethet.

Alyssa azt tanácsolja, hogyha hosszabb időre kellene magára hagyni a kedvencedet, szoktasd hozzá folyamatosan a kutyát az egyedülléthez. Indulás előtt gondoskodj arról, hogy mentálisan fáradt legyen. A közösen töltött idő, a nyugalmas búcsúzás és az, hogy minden szükségletük ki van elégítve, segíthet abban, hogy a kis kedvencek biztonságban érezzék magukat.

„Nem az órák számolása a cél, hanem az, hogy biztonságban érezze magát a kutyád, és amíg távol vagy, megfelelően legyen lefoglalva és támogatva” – olvasható a Daily Star cikkében.