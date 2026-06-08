RETRO RÁDIÓ

Vegyszer marta szét Peller Károly arcát – a sérülés még mindig látható

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A színész a Ridikül műsorában számolt be az arcán lévő sérülésről. Peller Károly elárulta, hogy fájdalmai ellenére is végigjátszotta az előadást.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.08. 09:12
Módosítva: 2026.06.08. 10:09
baleset peller károly színész

Peller Károly rendkívül fontos szerepet alakít a Shrek című musicalben, amelynek előadása alatt nemrég súlyos baleset érte. A színész elárulta, hogy fájdalmai ellenére végigjátszotta a darabot, de a sérülés még most is látható arcán.

Újabb baleset érte Peller Károlyt
Újabb baleset érte Peller Károlyt – Fotó: archív / Hot! magazin

Újabb baleset érte Peller Károlyt

Ez egy másik musicalhez kapcsolódik, a Shrekhez, ami szintén egy csodálatos szerep és csodálatos ajándék az élettől. Hát, sajnos, ott történt most velem egy baleset. Valami vegyszerrel volt tisztítva a maszk, és négy órán keresztül áztam ebben a vegyszerben, ami kicsit szétmarta az arcomat

mesélte a Ridikülben a színművész.

Peller Károly elárulta, hogy végig érezte, hogy valami nincsen rendben, de nem állította le az előadást.

A színészt mostanában kerülgeti a balszerencse, ugyanis nem ez az első balesete. Januárban a karja sérült meg olyan súlyosan, hogy a teljes felépülése hónapokig tartott. A  46 éves színész egy rosszul sikerült mozdulat után hirtelen erős fájdalmat érzett a karjában, majd kiderült, hogy elszakadt a bicepszíne. Ekkor közösségi oldalán számolt be a történtekről, ahol elárulta, hogy a műtét nem volt elkerülhető – írta a story.hu.

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