Peller Károly kutyája már 13 éves!

Régóta a színész életének része a tizenhárom éves Cavalier King Charles spániel. Peller Károly házi kedvencét hosszas kutatómunka után találta meg az interneten.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.17. 12:00
peller károly kutya család színész

Annak idején Peller Károly sokáig gondolkozott azon, hogy milyen fajtájú kutyust szeretne. A színész igazi állatbolond, azonban volt pár kikötése: a négylábú érezze jól magát egyedül is, szeresse a gazdit, ne legyen bernáthegyi nagyságú, és barátságosan közelítsen mindenkihez. Ezeket mind megtalálta; így lelt rá egy tenyésztőnél Bónira, akit az alomból választott ki, és egészen kicsi kora óta vele van.

Én és a kedvencem – Peller Károly és Bóni – METROPOL
Peller Károly gyerekeként szereti Bónit Fotó: Archív/Hot! magazin

„Igazi tündér, hiszen sosem ásott lyukat, nem szedett szét cipőket”  – kezdte a Hot! magazinnak a színész.

Több száz plüssjátéka van, de mindegyik épségben maradt, azonban mivel már »öreg bácsi«, nem játszik velük annyit.

„Két éve teljesen süket, így mutogatással ért meg engem. A fajtájának benne van a génjeiben, hogy a gerincében lehet idegmegvastagodás, emiatt az egyik hátsó lába néha beremeg. Szoktam is neki mondani, hogy olyan, mint Elvis Presley!– mesélte Peller Károly, aki nemrégiben rengeteg súlyfeleslegtől szabadult meg.

Peller Károly családjaként tekint cicájára és kutyájára

Bóni egy igazi szeretetgombóc, aki idén már tizenhárom éves. Mivel idős, kicsit hullámzó a hangulata, de ugyanolyan életigenlő, mint amikor annak idején a színészhez került.

Én és a kedvencem – Peller Károly és Bóni – METROPOL
Peller Károly mindent megad Bóninak Fotó: Archív/Hot! magazin

„Vannak napok, amikor egész nap fekszik, de akad olyan is, amikor folyamatosan pörög.” 

Most, miközben beszélgetünk, kint járkál a kertben, és szaglászik.

„Mindig jól elvan itthon. Egyszer voltunk kutyasuliban, de kiskorában félt a nagyobb kutyáktól, így nem mentünk többször. Szokták mondani, hogy a kutyáknál nincs autizmus, de én vélek felfedezni benne. Nem bírja a tömeget, sőt ha a tévében lát egy állatot, megugatja. Ez vonatkozik az animációs filmekre és a reklámokra is!”

További izgalmas történetekért keresd a legújabb Hot! magazint Fotó: Hot! magazin

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
