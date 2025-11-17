Peller Károly kutyája már 13 éves!

Annak idején Peller Károly sokáig gondolkozott azon, hogy milyen fajtájú kutyust szeretne. A színész igazi állatbolond, azonban volt pár kikötése: a négylábú érezze jól magát egyedül is, szeresse a gazdit, ne legyen bernáthegyi nagyságú, és barátságosan közelítsen mindenkihez. Ezeket mind megtalálta; így lelt rá egy tenyésztőnél Bónira, akit az alomból választott ki, és egészen kicsi kora óta vele van.

Peller Károly gyerekeként szereti Bónit Fotó: Archív/Hot! magazin

„Igazi tündér, hiszen sosem ásott lyukat, nem szedett szét cipőket” – kezdte a Hot! magazinnak a színész.

Több száz plüssjátéka van, de mindegyik épségben maradt, azonban mivel már »öreg bácsi«, nem játszik velük annyit.

„Két éve teljesen süket, így mutogatással ért meg engem. A fajtájának benne van a génjeiben, hogy a gerincében lehet idegmegvastagodás, emiatt az egyik hátsó lába néha beremeg. Szoktam is neki mondani, hogy olyan, mint Elvis Presley!” – mesélte Peller Károly, aki nemrégiben rengeteg súlyfeleslegtől szabadult meg.

Peller Károly családjaként tekint cicájára és kutyájára

Bóni egy igazi szeretetgombóc, aki idén már tizenhárom éves. Mivel idős, kicsit hullámzó a hangulata, de ugyanolyan életigenlő, mint amikor annak idején a színészhez került.

Peller Károly mindent megad Bóninak Fotó: Archív/Hot! magazin

„Vannak napok, amikor egész nap fekszik, de akad olyan is, amikor folyamatosan pörög.”

Most, miközben beszélgetünk, kint járkál a kertben, és szaglászik.

„Mindig jól elvan itthon. Egyszer voltunk kutyasuliban, de kiskorában félt a nagyobb kutyáktól, így nem mentünk többször. Szokták mondani, hogy a kutyáknál nincs autizmus, de én vélek felfedezni benne. Nem bírja a tömeget, sőt ha a tévében lát egy állatot, megugatja. Ez vonatkozik az animációs filmekre és a reklámokra is!”