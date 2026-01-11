Zöldborsófőzelék, hatalmas csavarral – lesd el a magyar séf titkát!

Micsoda trükk, micsoda plusz! Bernáth József zöldborsófőzelékének rafinált hozzávalója a fürjtojás! A népszerű séf a Facebook-oldalán osztotta meg az általa kedvelt főzelék receptjét, YouTube-csatornáján pedig az elkészítés módjába is beavatta a konyhatündéreket.

Végy 300 gram zöldborsót! Így készül Bernáth József zöldborsófőzeléke fürjtükörtojással

Fotó: Pexels/R. Khalil

Ezt csináld Bernáth József után: zöldborsófőzelék fürjtükörtojással!

Íme a hozzávalók két személyre:

4 szelet bacon

10 g petrezselyemzöld

3 g finom só

6-8 db cukorborsó

800 g tej

10-12 g kristálycukor

300 g zöldborsó

110 g vaj

25 g finomliszt

10 g olívaolaj

8 db fürjtojás

1 g Maldon só

A recept pedig a következő:

„A baconszeleteket két tepsi között (ami olajozott sütőpapírral bélelt) 180 °C-os sütőben 11-14 perc alatt ropogósra sütjük.

A petrezselyemből néhány szép levelet elteszünk dekorációnak, a többit lecsipkedjük a száráról. Egy edényben vizet forralunk, sózzuk. Ha a víz felforrt, beleszórjuk a petrezselyemleveleket, majd 15−20 másodperc után jeges vízbe szedjük. Ugyanebben a vízben 1 percig főzzük a cukorborsókat, majd azokat is visszahűtjük a jeges vízben. A lehűlt cukorborsókat leszűrjük, és két adagba szedjük. A petrezselyemleveleket is leszűrjük, kinyomkodjuk belőle a felesleges vizet, majd aprítógépbe tesszük.”

– írja Bernáth József. Majd így folytatja:

„A tejet a sóval és a cukorral melegíteni kezdjük. Ha felforrt, takaréklángra vesszük, a zöldborsót beleszórjuk és puhára főzzük. Friss zöldborsó esetében ez 16−20, fagyasztottnál 8−10 perc.

Egy kis serpenyőt melegedni teszünk. Beolajozunk egy darab papírtörlőt, és áttöröljük vele a langyos serpenyőt, majd beleütjük a tojásokat. Addig sütjük, amíg a fehérje teljesen megszilárdul, de a sárgája még folyós marad. Kiszedjük egy vágódeszkára, és egy pogácsaszaggatóval csinos körré vághatjuk.

Rántást készítünk. A vajból adunk 10 grammot az aprítógépben lévő petrezselyemhez. A többit közepesen erős lángon felolvasztjuk egy edényben, beleszórjuk a lisztet, és egy habverővel folyamatosan kevergetve legalább 1 percig pirítjuk. Ne barnuljon meg!

Ha megpuhult a borsó, a tejet a világos vajas rántásra szűrjük. Vigyázzunk a felcsapódó gőzzel, nehogy megégessük a kezünket! Elkeverjük, és takaréklángon legalább 10 percig főzzük.