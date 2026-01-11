Zöldborsófőzelék, hatalmas csavarral – lesd el a magyar séf titkát!
Bernáth József fürjtükörtojással dobja fel az ételt. Nem is lehetne finomabb a zöldborsófőzelék!
Micsoda trükk, micsoda plusz! Bernáth József zöldborsófőzelékének rafinált hozzávalója a fürjtojás! A népszerű séf a Facebook-oldalán osztotta meg az általa kedvelt főzelék receptjét, YouTube-csatornáján pedig az elkészítés módjába is beavatta a konyhatündéreket.
Ezt csináld Bernáth József után: zöldborsófőzelék fürjtükörtojással!
Íme a hozzávalók két személyre:
- 4 szelet bacon
- 10 g petrezselyemzöld
- 3 g finom só
- 6-8 db cukorborsó
- 800 g tej
- 10-12 g kristálycukor
- 300 g zöldborsó
- 110 g vaj
- 25 g finomliszt
- 10 g olívaolaj
- 8 db fürjtojás
- 1 g Maldon só
A recept pedig a következő:
„A baconszeleteket két tepsi között (ami olajozott sütőpapírral bélelt) 180 °C-os sütőben 11-14 perc alatt ropogósra sütjük.
A petrezselyemből néhány szép levelet elteszünk dekorációnak, a többit lecsipkedjük a száráról. Egy edényben vizet forralunk, sózzuk. Ha a víz felforrt, beleszórjuk a petrezselyemleveleket, majd 15−20 másodperc után jeges vízbe szedjük. Ugyanebben a vízben 1 percig főzzük a cukorborsókat, majd azokat is visszahűtjük a jeges vízben. A lehűlt cukorborsókat leszűrjük, és két adagba szedjük. A petrezselyemleveleket is leszűrjük, kinyomkodjuk belőle a felesleges vizet, majd aprítógépbe tesszük.”
– írja Bernáth József. Majd így folytatja:
„A tejet a sóval és a cukorral melegíteni kezdjük. Ha felforrt, takaréklángra vesszük, a zöldborsót beleszórjuk és puhára főzzük. Friss zöldborsó esetében ez 16−20, fagyasztottnál 8−10 perc.
Egy kis serpenyőt melegedni teszünk. Beolajozunk egy darab papírtörlőt, és áttöröljük vele a langyos serpenyőt, majd beleütjük a tojásokat. Addig sütjük, amíg a fehérje teljesen megszilárdul, de a sárgája még folyós marad. Kiszedjük egy vágódeszkára, és egy pogácsaszaggatóval csinos körré vághatjuk.
Rántást készítünk. A vajból adunk 10 grammot az aprítógépben lévő petrezselyemhez. A többit közepesen erős lángon felolvasztjuk egy edényben, beleszórjuk a lisztet, és egy habverővel folyamatosan kevergetve legalább 1 percig pirítjuk. Ne barnuljon meg!
Ha megpuhult a borsó, a tejet a világos vajas rántásra szűrjük. Vigyázzunk a felcsapódó gőzzel, nehogy megégessük a kezünket! Elkeverjük, és takaréklángon legalább 10 percig főzzük.
A megpuhult zöldborsóból 50 grammot az aprítógépbe mérünk, és a benne lévő vajjal és petrezselyemmel összeturmixoljuk. Ha kell, sózzuk. Az elkészült zöldborsókrémet habzsákba töltjük, majd nyomunk a cukorborsókra belőle. Néhány szem főtt zöldborsót ültetünk rá, és megdíszítjük a félretett petrezselyemlevelekkel. Ez lesz a főzelék egyik betétje – félretesszük. A megmaradt krémet nyugodtan nyomjuk majd pöttyökben a tányér aljára. Ha megfőtt a tejes főzelékalap, a maradék zöldborsót beleöntjük, s tálalhatunk is. A főzeléket tányérba szedjük, ráültetjük a baconre helyezett betöltött cukorborsókat és a tükörtojásokat. Maldon sóval, borssal ízesítjük.”
A vizuális típusok kedvéért Bernáth József videóban is megmutatja, hogy készül a zöldborsófőzelék fürjtükörtojással. Íme:
