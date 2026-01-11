RETRO RÁDIÓ

Zöldborsófőzelék, hatalmas csavarral – lesd el a magyar séf titkát!

Bernáth József fürjtükörtojással dobja fel az ételt. Nem is lehetne finomabb a zöldborsófőzelék!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.11. 12:00
Módosítva: 2026.01.11. 12:03
zöldborsó főzelék Bernáth József fürjtojás

Micsoda trükk, micsoda plusz! Bernáth József zöldborsófőzelékének rafinált hozzávalója a fürjtojás! A népszerű séf a Facebook-oldalán osztotta meg az általa kedvelt főzelék receptjét, YouTube-csatornáján pedig az elkészítés módjába is beavatta a konyhatündéreket.

Így készül Bernáth József zöldborsófőzeléke fürjtükörtojással Zsenge zöldborsó
Végy 300 gram zöldborsót! Így készül Bernáth József zöldborsófőzeléke fürjtükörtojással 
Fotó: Pexels/R. Khalil

Ezt csináld Bernáth József után: zöldborsófőzelék fürjtükörtojással!

Íme a hozzávalók két személyre:

  • 4 szelet bacon
  • 10 g petrezselyemzöld
  • 3 g finom só
  • 6-8 db cukorborsó
  • 800 g tej
  • 10-12 g kristálycukor
  • 300 g zöldborsó
  • 110 g vaj
  • 25 g finomliszt
  • 10 g olívaolaj
  • 8 db fürjtojás
  • 1 g Maldon só
    A recept pedig a következő: 

„A baconszeleteket két tepsi között (ami olajozott sütőpapírral bélelt) 180 °C-os sütőben 11-14 perc alatt ropogósra sütjük.
A petrezselyemből néhány szép levelet elteszünk dekorációnak, a többit lecsipkedjük a száráról. Egy edényben vizet forralunk, sózzuk. Ha a víz felforrt, beleszórjuk a petrezselyemleveleket, majd 15−20 másodperc után jeges vízbe szedjük. Ugyanebben a vízben 1 percig főzzük a cukorborsókat, majd azokat is visszahűtjük a jeges vízben. A lehűlt cukorborsókat leszűrjük, és két adagba szedjük. A petrezselyemleveleket is leszűrjük, kinyomkodjuk belőle a felesleges vizet, majd aprítógépbe tesszük.”

– írja Bernáth József. Majd így folytatja:

„A tejet a sóval és a cukorral melegíteni kezdjük. Ha felforrt, takaréklángra vesszük, a zöldborsót beleszórjuk és puhára főzzük. Friss zöldborsó esetében ez 16−20, fagyasztottnál 8−10 perc.

Egy kis serpenyőt melegedni teszünk. Beolajozunk egy darab papírtörlőt, és áttöröljük vele a langyos serpenyőt, majd beleütjük a tojásokat. Addig sütjük, amíg a fehérje teljesen megszilárdul, de a sárgája még folyós marad. Kiszedjük egy vágódeszkára, és egy pogácsaszaggatóval csinos körré vághatjuk.

Rántást készítünk. A vajból adunk 10 grammot az aprítógépben lévő petrezselyemhez. A többit közepesen erős lángon felolvasztjuk egy edényben, beleszórjuk a lisztet, és egy habverővel folyamatosan kevergetve legalább 1 percig pirítjuk. Ne barnuljon meg!
Ha megpuhult a borsó, a tejet a világos vajas rántásra szűrjük. Vigyázzunk a felcsapódó gőzzel, nehogy megégessük a kezünket! Elkeverjük, és takaréklángon legalább 10 percig főzzük.

A megpuhult zöldborsóból 50 grammot az aprítógépbe mérünk, és a benne lévő vajjal és petrezselyemmel összeturmixoljuk. Ha kell, sózzuk. Az elkészült zöldborsókrémet habzsákba töltjük, majd nyomunk a cukorborsókra belőle. Néhány szem főtt zöldborsót ültetünk rá, és megdíszítjük a félretett petrezselyemlevelekkel. Ez lesz a főzelék egyik betétje – félretesszük. A megmaradt krémet nyugodtan nyomjuk majd pöttyökben a tányér aljára. Ha megfőtt a tejes főzelékalap, a maradék zöldborsót beleöntjük, s tálalhatunk is. A főzeléket tányérba szedjük, ráültetjük a baconre helyezett betöltött cukorborsókat és a tükörtojásokat. Maldon sóval, borssal ízesítjük.”

A vizuális típusok kedvéért Bernáth József videóban is megmutatja, hogy készül a zöldborsófőzelék fürjtükörtojással. Íme:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu