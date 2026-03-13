RETRO RÁDIÓ

Most jött: kigyulladt egy autó a fővárosban, rohantak a tűzoltók

Azonnal ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak. Kigyulladt egy autó Budapest XI. kerületében.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.13. 08:35
autótűz katasztrófavédelem Budapest tűz

Riasztották a tűzoltókat, miután kigyulladt egy autó Budapest XI. kerületében, a Bazsalikom utca és az Alabástrom utca kereszteződésében.

Kigyulladt egy autó a fővárosban, rohantak a tűzoltók Fotó: Gé

A fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat. A raj az utómunkálatokat kezdi meg - írja a katasztrófavédelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
