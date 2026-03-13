Most jött: kigyulladt egy autó a fővárosban, rohantak a tűzoltók
Azonnal ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak. Kigyulladt egy autó Budapest XI. kerületében.
Riasztották a tűzoltókat, miután kigyulladt egy autó Budapest XI. kerületében, a Bazsalikom utca és az Alabástrom utca kereszteződésében.
A fővárosi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat. A raj az utómunkálatokat kezdi meg - írja a katasztrófavédelem.
