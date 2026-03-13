Ezt mind érdemes tudni a március 15-ei hétvégéről: jeles események, programok, időjárás, egy helyen!
Sokan azt hiszik, hogy a Nemzeti dal a forradalom napján íródott, pedig valójában március 13-a a vers születésének napja. Mutatjuk mi mindent érdemes még tudni a március 15-ei hétvégéről!
Petőfi Sándor a verset 1848. március 13-án, két nappal a forradalom kitörése előtt írta. A vers kezdősora Szikra Ferenc hatására pedig még változott is: amikor Szikra meglátta az eredeti kezdősort (Rajta magyar, hí a haza!) azt a megjegyzést tette Petőfinek, hogy: Barátom, elébb talpra kell állítani a magyart, azután rajta!. Petőfi megfogadta a tanácsot és átírta a sort a ma is ismertre: Talpra, magyar, hí a haza!
Nem a forradalomra írta a verset Petőfi
Petőfi a verset eredetileg arra a népgyűlésre szánta, amit március 19-ére tervezett a pesti ifjúság. A március 13-án kitört bécsi forradalom hírére azonban felgyorsultak az események. A Nemzeti dal a 12 ponttal együtt az első volt, amit a szabad sajtó kinyomtatott az elfoglalt Landerer-nyomdában. (Petőfi egyébként ide elfelejtette magával vinni a kéziratot, ezért emlékezetből diktálta le.) Ezután a versből több ezer példányt osztottak szét a nép között, majd a nyomda előtt szavalták közösen a vers eskü szövegét, ahogyan arról a Pesti Hírlap 1848. március 17-i száma megemlékezik - írja a Wikipédia.
Ezen a napon tört ki a forradalom a szomszédban
Az első bécsi forradalom 1848. március 13-án robbant ki, egy Metternich kancellár menesztését követelő tüntetés folyományaként, ahol sajtószabadságot, tanszabadságot, vallási egyenjogúságot és választójogi reformot követeltek. Az utcai harcok és az azt követő szembenállás során a bécsi népnek (köztük a nagyon fontos szerepet játszó egyetemistáknak) sikerült elérnie, hogy új kormány álljon fel. És hogy hogyan tört ki? Február 29-én érkezett meg a párizsi forradalom híre Bécsbe, emellett Kossuth Lajos március 3-i beszéde is mozgásba hozta a bécsieket.
A nagy pesti árvíz is ezen a napon kezdődött
Az 1838-as pesti árvíz március 13. és március 18. között okozott súlyos pusztítást, főleg a mai Budapest pesti oldalán. A mentési munkákban hősiesen vett részt maga báró Wesselényi Miklós is. Az árvíz szintjét és tetőzésének dátumát számos emléktábla jelzi több belvárosi épületen. A Duna magyarországi szakaszán összesen 10 ezer ház semmisült meg, körülbelül 4 ezer megsérült. Becslések szerint a kár 14 és 70 millió forint között lehetett. A 153 halálos áldozatból 151 pesti volt.
5 helyszínen várják pénteken a véradókat a fővárosban
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.),
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.),
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.),
- 14:00-18:00 óra között a Fiatal Írók Szövetségénél (1062. Budapest, Bajza u. 18. ),
- 09:30-12:30 óra között pedig a MagNet Közösségi Házban (1062. Budapest, Andrássy út 98.)
Ilyen lesz az előttünk álló hétvége időjárása
A koponyeg.hu szerint pénteken nagyrészt napos idő valószínű, kevés felhővel. Néhol még előfordulhat rövid zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Szombaton a nap első felében sok napsütés várható, majd délutántól megnövekszik a gomolyfelhőzet. Estére néhol zápor is kialakulhat. A hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, a délkeleti szél időnként megélénkül. Vasárnap, március 15-én pedig többnyire napos idő ígérkezik, csak kevés gomoly- és fátyolfelhő jelenhet meg az égen. Zápor kialakulására kicsi az esély. A délutáni órákban 16–17 fok körüli értékeket mérhetünk.
A BKK szerint ezek a változások várhatók a közlekedésben a hétvégén
- A H6-os HÉV vonalán autóbuszos pótlás lesz Ráckeve és Szigetcsép között március 14-e, szombat üzemkezdettől – üzemzárásig.
- Az 5-ös busz terelve közlekedik majd a Dózsa György tér és a Széll Kálmán tér (Csaba utca) között március 14., szombat kb. 6:00-tól - kb. 15:00-ig.
- A 16-os és 216-os busz nem közlekedik majd a teljes vonalon március 14., szombat kb. 11:10-tól - kb. 13:50-ig.
- A 105-ös, 178-as, 210B jelzésű buszok terelve közlekednek majd március 14., szombat kb. 11:10-tól nagyjából13:50-ig.
- A 19-es és 41-es villamosok is terelve közlekednek majd a Szent Lukács Gyógyfürdő és a Rudas Gyógyfürdő között március 14., szombat kb. 11:30-tól - kb. 12:50-ig.
- A 184-es busz terelve közlekedik majd a Varjú utca és a Kisfaludy utca között március 15., vasárnap 7:00-tól – 17:00-ig.
- Ahogy a 125-ös busz is, március 15., vasárnap 11:00-tól – 13:00-ig.
Az utakon is lesz némi forgalmi változás a hétvégén
- Napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában március 13., péntek 07:00-18:00 óra között.
- Félpályás lezárás lesz a XV. kerületben a Rákospalotai körvasút sorban péntek 06:00-23:00 óra között.
- Félpályás lezárás lesz a XVII. kerületben a Rózsaszál utcában péntek 06:00-23:00 óra között.
- Napközbeni lezárás lesz a XIII. kerületben a Pozsonyi úton szombat 07:30-16:00-ig.
- Forgalomkorlátozás lesz több helyen is Budán egy futóverseny miatt szombat 06:00-15:00 óra között.
- Lezárás lesz a XV. kerületben a Széchenyi téren is március 15., vasárnap 11:00-13:00 óra között.
- Útlezárások lesznek a XVIII. kerületben egy futóverseny miatt március 15., vasárnap 07:00-17:00-ig.
Szombaton lesz a matematika világnapja
A korábban nemzetközi pí-napként számon tartott napot 2020-óta a Nemzetközi Matematikai Unió és az UNESCO döntése értelmében matematika világnapként ünnepeljük. Ez a matematika egyik leghíresebb számának ünnepe. 1988 óta tartják, mivel a dátum számjegyei két tizedesjegyig megegyeznek a pí értékével (3,12), ráadásul 1879-ben ezen a napon született Albert Einstein és 2018-ban ezen a napon halt meg Stephen Hawking.
Stephen Hawking 8 éve hunyt el
Az angol fizikus az elméleti munkái mellett, amelyeket csak kevesen értenek, a tömegeket is meg tudta szólítani. A BBC-nek és a Discoverynek forgatott ismeretterjesztő filmjei, népszerű könyvei (az Idő rövid története) milliókhoz jutottak el, magyarázták el a modern fizika alapjait, a relativitáselméletet, az ősrobbanást, a fekete lyukakat. 2018. március 14-én hunyt el.
Közösségi hétvége lesz a Róth Miksa Emlékházban
A Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény első saját szervezésű közösségi hétvégéjére invitálja az érdeklődőket március 14. és 15. között, ahol találkozhattok az intézmény gyakornokaival, akik a hétvége összes programjáért felelősek. Mindenki, aki kicsit is érdeklődik, hogy milyen munkafolyamatok és háttértevékenységek zajlanak a múzeumban, azoknak lehetősége nyílik a gyakornokok szemüvegén keresztül betekintést nyerni ebbe. Az esemény további részletei itt olvashatók.
Vasárnap lesz a forradalom és szabadságharc évfordulója
1848. március 15-én a bécsi forradalom hírére a Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Alig néhányan indultak el Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához, ahol cenzúra nélkül kinyomtatták az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét a Nemzeti Dalt. Délután nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol már több tízezer ember jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot és Petőfi is elszavalta költeményét. Ezután a Várba vonultak, hogy a Helytartótanáccsal elfogadtassák követeléseiket. Ez teljes mértékben sikerült, így vér nélkül győzött a forradalom.
A magyar sajtó napja is március 15-én van
1990 óta minden év március 15-én ünnepeljük a sajtószabadságot, amit először a francia Emberi és Polgári Jogok Egyetemes Nyilatkozatában deklarálták, állampolgári jogként az 1791. évi francia alkotmány rögzítette, azután került be más országok alkotmányába. Magyarországon egy 1848. évi törvény törölte el a cenzúrát és nyilvánította ki a sajtószabadságot.
Március 15-től elérhetők lesznek az adóbevallási tervezetek is
Bárki, akinek van DÁP applikációja vagy ügyfélkapuja március 15-étől megnézheti saját adóbevallási tervezetét a NAV eSZJA-oldalán. Átnézés után csak jóvá kell hagyni a tervezetet, kivéve, ha jogosultak vagyunk valamilyen adókedvezményre.
Játszótérmegnyitó lesz a Millenárison
Március 15-én megnyitja kapuit a megújult Zöld Péter játszótér, amelyet egész napos mesés ünneplés követ. Budapest ikonikus népmesei játszótere újra életre kel a Millenárison a családi nap keretében pedig egész napos játékban és élményekben lehet részetek: az ugrálóvár, a fa körhinta, a népi és logikai játékok sokasága, a kézműves foglalkozások, a gyermekkoncertek és a vásári forgatag mind gondoskodnak róla, hogy egy felejthetetlen hétvégével gazdagodjanak a kicsik és nagyok. Az eseményről itt lehet többet megtudni.
Ingyenes családi programokkal készül a Budavári Palotanegyed is
Idén sem maradhat el a várva várt programkavalkád március 15-én, ebből az alkalomból a Budavári Palotanegyed több helyszíne is ingyenes családi programokkal készül. A Csikós udvar, a Lovarda, a Szent István-terem és a Várkert Bazár is tárt kapukkal várja a kicsiket és nagyokat egyaránt, ahol izgalmas előadások, zene, tánc, történelmi séták, pezsdítő családi programok, fegyverbemutató és lovas huszárok felvonulása is lesz. További információk az ingyenes programokról itt olvashatók.
