„Nagyon gyorsan váltott irányt” - szárnyas UFO tűnt fel az égen, mindenki ledöbbent

Több szemtanú állítja ugyanazt. Tényleg ufót láthattak?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.13. 05:30
ufó Portugália ufó észlelés

UFO-t észleltek Portugáliában – közölte a portugalnews. Az azonosítatlan repülő objektumot március 10-én vették észre. A Correio da Manhã beszámolója szerint az UFO-val Portóban találkoztak és több szemtanú figyelmét felkeltette, akik szokatlan mozgásokat észleltek az égen.

Az ufóészlelés hajnali 2 körül történt és a hír azonnal elterjedt a lakosság körében. A történteket még a Repülési Jelenségek Kutatóközpontja is leírta, amely több tanú beszámolóját összegyűjtötte. Az ott tartózkodók arra lettek figyelmesek, hogy egy szokatlan tárgyat láttak mozogni az égen.

A tanúk szerint egy furcsa tárgy repült az égen, amihez hasonlót még sosem láttak azelőtt.

Elmondták azt is, hogy a tárgynak propellerei is voltak, amelyek hártyás szárnyaknak tűntek, hasonlóan a méhek vagy legyek szárnyaihoz. A megfigyelők azt is észrevették, hogy a szerkezetek együtt mozogtak a tárggyal. Az ufó mozgásáról úgy nyilatkoztak, hogy nagyon szabálytalan volt.

Kaotikus, spontán mozgása volt és nagyon gyorsan váltott irányt

– idézte a lap.

Az időjárási körülmények azonban megnehezítették a tárgy hosszabb ideig tartó követését, mivel az ég rendkívül felhős volt.

 

