Mindenki erre várt: fordulat jön az időjárásban, mutatjuk, mire számíts a hétvégén

Irány ki a szabadba! Amint véget érnek a záporok, újra megérkezik a kellemes tavaszi napsütés. Ilyen lesz az időjárás a hétvégén.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.13. 06:00
időjárás időjárásjelentés időjárásváltozás

Gomolyfelhős, de napos időjárás várható. A Dunántúl keleti felén és az ország több területén is előfordulhatnak záporok és zivatarok. Estére viszont megszűnik a csapadék és csökken a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között valószínű – közölte a met.hu.

A hétvége napos, kirándulós időjárással ajándékoz meg minket Forrás: Pexels (illusztráció!)

A pillanatnyi zivatarok nem befolyásolják a napos hétvégét. A hőmérséklet 15-20 fok között alakul és a szeles idő ellenére tökéletes kirándulós időre számíthatunk. Sok napsütés és kevés gomolyfelhő. A nyugati területen fordulhat elő zápor. A délkeleti szél pedig megélénkül. Kellemes idő lesz – közölte a köpönyeg.hu. Érdemes kimenni a napra és tenni egy kellemes kora tavaszi sétát!

 

