Senki sem bízott bennük, csodálatos Fradi-siker az Európa-ligában

Továbbra is veretlen hazai pályán a Fradi az Európa-ligában. A FTC-Braga nyolcaddöntő első felvonását Kanikovszki és Joseph góljával 2-0-ra nyerte a magyar bajnok.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.12.
fradi ferencváros braga

Az FTC-Braga nyolcaddöntő előtt a portugálokat tartották esélyesebbnek az Európa-ligában, az UEFA mindössze 23 százalék esélyt adott a magyar bajnok továbbjutására. Robbie Keane kezdőcsapatában egyedül a kapus Gróf Dávid volt magyar, a mezőnyben tíz légióssal vette fel a harcot a zöld-fehér csapat.

FTC-Braga
FTC-Braga: Március 15. előtt ünnepi mezben a Fradi Fotó: TumbaszHedi

Az első félidőben bátran kezdett a Fradi, helyzetek itt is, ott is voltak. Kristoffer Zachariassen sajnos sárga lapot kapott, emiatt a norvég középpályás eltiltás miatt biztosan kihagyja a portugáliai visszavágót. A kulcsesemény a 33. percben jött el, akkor Gabi Kanikovszki találatával megszerezte a vezetést az FTC. Ezután mezőnyfölénybe került a Braga, a szünetben azonban teljesen jogosan vezetett 1-0-ra a Ferencváros. 

Gabi Kanikovszki (balra) gólöröme, a középpályás okos gólt lőtt Fotó: TumbaszHedi

A második félidőben nyomasztó fölénybe került a Braga újabb gólt azonban mégis a Fradi szerzett. A 69. percben Cebrail Makreckis remek passzát Lenny Joseph pofozta a kapuba, ezzel már 2-0 volt az előny. 

FTC-Braga: Portugáliában dől el minden

A Ferencváros végül hatalmas meccset játszott, s nyert 2-0-ra. Az Európa-liga nyolcaddöntő visszavágóját március 18-án, szerdán rendezik Portugáliában. 

