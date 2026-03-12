Senki sem bízott bennük, csodálatos Fradi-siker az Európa-ligában
Továbbra is veretlen hazai pályán a Fradi az Európa-ligában. A FTC-Braga nyolcaddöntő első felvonását Kanikovszki és Joseph góljával 2-0-ra nyerte a magyar bajnok.
Az FTC-Braga nyolcaddöntő előtt a portugálokat tartották esélyesebbnek az Európa-ligában, az UEFA mindössze 23 százalék esélyt adott a magyar bajnok továbbjutására. Robbie Keane kezdőcsapatában egyedül a kapus Gróf Dávid volt magyar, a mezőnyben tíz légióssal vette fel a harcot a zöld-fehér csapat.
Az első félidőben bátran kezdett a Fradi, helyzetek itt is, ott is voltak. Kristoffer Zachariassen sajnos sárga lapot kapott, emiatt a norvég középpályás eltiltás miatt biztosan kihagyja a portugáliai visszavágót. A kulcsesemény a 33. percben jött el, akkor Gabi Kanikovszki találatával megszerezte a vezetést az FTC. Ezután mezőnyfölénybe került a Braga, a szünetben azonban teljesen jogosan vezetett 1-0-ra a Ferencváros.
A második félidőben nyomasztó fölénybe került a Braga újabb gólt azonban mégis a Fradi szerzett. A 69. percben Cebrail Makreckis remek passzát Lenny Joseph pofozta a kapuba, ezzel már 2-0 volt az előny.
FTC-Braga: Portugáliában dől el minden
A Ferencváros végül hatalmas meccset játszott, s nyert 2-0-ra. Az Európa-liga nyolcaddöntő visszavágóját március 18-án, szerdán rendezik Portugáliában.
