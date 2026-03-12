„Újra boldogan éli az életet” – SMA Levi már Fradi-meccsekre jár és az iskolában is remekel

Hét év telt el azóta, hogy Levi megkapta az életet jelentő génterápiát. Az SMA-val küzdő kisfiú története egykor az egész országot megérintette, ma pedig már egy egészen más fejezetnél tart: Levi mosolyog, tanul, olvas, és szurkolni jár a Fradi meccseire. Édesanyja, Szamler Viktória hosszú idő után mesélt arról, hogyan él most a kisfiú – és arról is, mennyi apró, de hatalmas jelentőségű lépés vezetett idáig.

Elképesztő Fradi-szurkoló SMA Levi (Fotó: Olvasói)

Már nem a betegség hanem az életöröm jellemzi SMA Levit!

Levi számára az idei év különleges év, hiszen hét éve annak, hogy megkapta a Zolgensma génterápiát, amely elindította őt a fejlődés hosszú, kitartó útján. Azóta rengeteg terápia, gyakorlás és szeretet kísérte végig a mindennapjaikat, és minden apró előrelépés hatalmas örömöt jelent a családnak.

Minden egyes kis mozdulat, minden önálló pillanat számunkra igazi csoda. És azt látom Levi arcán, hogy igazán boldog, ezért én olyan hálás vagyok

– mondja a Metropolnak Szamler Viktória a kisfia kapcsán.

A kisfiú fejlődése az elmúlt időszakban új lendületet kapott. A gyógytornászok most azon dolgoznak, hogy Levi minél önállóbb legyen a mindennapokban. Nemrég kezdte el a gyakorlást egy súlyterhelés-csökkentő járástanító rendszerben. Ez az eszköz biztonságot ad neki ahhoz, hogy bátran próbálgassa a mozdulatokat, miközben folyamatosan erősödik.

Öröm, hogy Levi már lábra állt, a járás segítővel. Így a világ számára más perspektívát kapott. Látom rajta, mennyire motiválja ez

– teszi hozzá Viktória.

A fejlődés azonban rengeteg munkával jár. Levi a hétköznapokon iskola után gyakran azonnal a fejlesztésekre siet.

Vannak napok, amikor látom rajta, hogy fáradt. Ilyenkor még büszkébb vagyok rá, mert tudom, hogy mindig beleadja a maximumot. Levi pontosan érti, hogy a sok gyakorlás meghozza a gyümölcsét

– fogalmazza meg az édesanya.

Levi ma már egy helyi iskolába jár, ahol társai nagyon szeretik és segítőkészek vele. A tanulásban is szépen helytáll: jeles tanuló, kedvenc tantárgya pedig a matematika. A keddi napjuk például így néz ki: iskola után torna, majd otthon házi feladat és szorzótábla-gyakorlás. Az utóbbi időben egy új hobbi is megjelent Levi életében: egyre jobban megszerette az olvasást.

Amikor olvas, látom, ahogy teljesen elmélyül a történetekben. Az olvasás számára is egyfajta önállóság. Új világokat fedez fel, és ez hatalmas élmény neki

– meséli Viktória mosolyogva.