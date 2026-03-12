„Újra boldogan éli az életet” – SMA Levi már Fradi-meccsekre jár és az iskolában is remekel
Hét évvel az életmentő génterápia után SMA Levi története új fejezethez érkezett: a kisfiú ma már tanul, olvas, és lelkes Fradi-szurkolóként jár meccsekre. Az egykor az egész országot megérintő SMA-val élő Levi mindennapjait ma már nem a betegség, hanem a kitartás, a fejlődés és a mosoly határozza meg.
Hét év telt el azóta, hogy Levi megkapta az életet jelentő génterápiát. Az SMA-val küzdő kisfiú története egykor az egész országot megérintette, ma pedig már egy egészen más fejezetnél tart: Levi mosolyog, tanul, olvas, és szurkolni jár a Fradi meccseire. Édesanyja, Szamler Viktória hosszú idő után mesélt arról, hogyan él most a kisfiú – és arról is, mennyi apró, de hatalmas jelentőségű lépés vezetett idáig.
Már nem a betegség hanem az életöröm jellemzi SMA Levit!
Levi számára az idei év különleges év, hiszen hét éve annak, hogy megkapta a Zolgensma génterápiát, amely elindította őt a fejlődés hosszú, kitartó útján. Azóta rengeteg terápia, gyakorlás és szeretet kísérte végig a mindennapjaikat, és minden apró előrelépés hatalmas örömöt jelent a családnak.
Minden egyes kis mozdulat, minden önálló pillanat számunkra igazi csoda. És azt látom Levi arcán, hogy igazán boldog, ezért én olyan hálás vagyok
– mondja a Metropolnak Szamler Viktória a kisfia kapcsán.
A kisfiú fejlődése az elmúlt időszakban új lendületet kapott. A gyógytornászok most azon dolgoznak, hogy Levi minél önállóbb legyen a mindennapokban. Nemrég kezdte el a gyakorlást egy súlyterhelés-csökkentő járástanító rendszerben. Ez az eszköz biztonságot ad neki ahhoz, hogy bátran próbálgassa a mozdulatokat, miközben folyamatosan erősödik.
Öröm, hogy Levi már lábra állt, a járás segítővel. Így a világ számára más perspektívát kapott. Látom rajta, mennyire motiválja ez
– teszi hozzá Viktória.
A fejlődés azonban rengeteg munkával jár. Levi a hétköznapokon iskola után gyakran azonnal a fejlesztésekre siet.
Vannak napok, amikor látom rajta, hogy fáradt. Ilyenkor még büszkébb vagyok rá, mert tudom, hogy mindig beleadja a maximumot. Levi pontosan érti, hogy a sok gyakorlás meghozza a gyümölcsét
– fogalmazza meg az édesanya.
Levi ma már egy helyi iskolába jár, ahol társai nagyon szeretik és segítőkészek vele. A tanulásban is szépen helytáll: jeles tanuló, kedvenc tantárgya pedig a matematika. A keddi napjuk például így néz ki: iskola után torna, majd otthon házi feladat és szorzótábla-gyakorlás. Az utóbbi időben egy új hobbi is megjelent Levi életében: egyre jobban megszerette az olvasást.
Amikor olvas, látom, ahogy teljesen elmélyül a történetekben. Az olvasás számára is egyfajta önállóság. Új világokat fedez fel, és ez hatalmas élmény neki
– meséli Viktória mosolyogva.
A sok munka mellett természetesen jut idő az örömre is. Levi nagy futballszurkoló lett, és amikor csak lehet, a családdal Fradi-meccsekre jár. Ezek a pillanatok különösen sokat jelentenek számára – ilyenkor egyszerűen csak egy kisfiú, aki drukkol a kedvenc csapatának. Levi története a kitartásról és a reményről szól. Az évek alatt rengeteg nehézséggel találkoztak, de minden apró siker új erőt adott a családnak.
Ahogy látom, milyen hatalmas elszántsággal küzd, mindig eszembe jut, hogy milyen sok apró lépésből áll az út, amit együtt járunk. És minden apró lépése egy csoda. Néha nehéz, néha fárasztó, de Levi minden alkalommal mosollyal és óriási szívvel áll neki a feladatoknak. Nagyon büszke vagyok rá – nemcsak azért, amit elér, hanem azért az erőért és kitartásért, amit minden nap megmutat. „Nincsenek lehetetlenek, csak hosszabb utak… és mi együtt végigmegyünk rajta.
– zárja gondolatait SMA Levi édesanyja.
