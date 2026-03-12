Súlyos baleset érte a Star Trek legendás színészét

A Star Trek legendás színésze, William Shatner balesetezett lovával, majd olyan súlyosan megsérült, hogy műtétre szorul. A Star Trek egykori kapitánya arról beszélt, hogy tavalyi sérülése annak köszönhető, hogy leesett az év végén lováról.

Műteni fogják a Star Trek-színészt – Fotó: Lifestock / freepik.com

A Star Trek kapitánya műtétre szorul

A hónap végén ünnepli 95. születésnapját William Shatner, aki James T. Kirk kapitány szerepét öltötte magára a Star Trekben. Egy rendezvényen elárulta az újságíróknak, hogy jelenleg fáradtnak és öregnek érzi magát, ráadásul fájdalmai vannak, amit tavalyi lovasbalesetének köszönhet.

Olyan lovakat ülök meg, amelyek versenyeken is indulnak. Gyorsan vágtatnak, majd hirtelen, csúszva állnak meg. A lovammal minden rendben volt, aztán egyszer csak túl gyors lett az egész, és már repültem is

– idézi szavait a Life.hu.

Bár kaszkadőrként szerzett tapasztalatai során megtanulta, hogyan tudná tompítani az esést, de ez sem akadályozta meg abban, hogy csúnyán érjen földet és megsérüljön.

„Már nem vagyok fiatal kaszkadőr. Próbáltam csökkenteni az ütéseket, de végül a vállammal értem földet. Így súlyosan megsérültem. Valami olyasmi történik, hogy a gömböt a vápa helyére teszik, a vápát pedig máshová, és tíz óra múlva kijössz a műtőből, és már nem fáj semmi” – mondta Shatner, aki most sérülése miatt műtétre vár.