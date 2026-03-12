Orbán Viktor: Találkozzunk március 15-én a Békemeneten!
Videóval üzent a miniszterelnök. Orbán Viktor mindenkit a Békemenetre hív.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, március 15-ére a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) Békemenetet hirdetett.
Ennek kapcsán Orbán Viktor most egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A miniszterelnök ebben mindenkit a Békemenetre hívott.
Találkozzunk március 15-én a Békemeneten!
- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett posztjában.
