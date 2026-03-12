RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Találkozzunk március 15-én a Békemeneten!

Videóval üzent a miniszterelnök. Orbán Viktor mindenkit a Békemenetre hív.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.12. 17:55
Békemenet nemzeti ünnep Orbán Viktor március 15.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, március 15-ére a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) Békemenetet hirdetett.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher / mti

Orbán Viktor: Találkozzunk március 15-én a Békemeneten!

Ennek kapcsán Orbán Viktor most egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán. A miniszterelnök ebben mindenkit a Békemenetre hívott.

Találkozzunk március 15-én a Békemeneten!

- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett posztjában.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
