Lehetőség és vigasz a súlyos betegek életében: új palliatív ellátás indult a Semmelweis Egyetemen

Mit érez egy gyerek vagy egy felnőtt akkor, amikor szembesítik egy gyógyíthatatlan betegséggel, amely valószínűleg gyors és tartós életminőség romlást hoz magával, emberi és anyagi veszteségek érik, nem csak őt magát, de a közvetlen környezetét is? Hatalmas megrendülések, egészségügyi és pszichés kihívások, hullámvölgyek veszik át az addigi felhőtlen életben a főszerepet. Ezt az állapotot segíti és kíséri végig a palliatív betegellátás, amely egy olyan speciális orvosi és ápolási feladat, amelynek a célja nem elsősorban a gyógyítás, hanem a szenvedés enyhítése. Az orvosok és az egészségügyi szakemberek mindig is végeztek hasonló tevékenységet, de ezt most a Semmelweis Egyetem fogadta be intézményesítve, folyamatosan alakítva azt.

A Semmelweis Egyetemen Klinikáin 2026 március 1-től indult a felnőtt palliatív betegellátás Fotó: Mediaworks/ Bánkúti Sándor

A Semmelweis Egyetemen Klinikáin 2026 március 1-től indul a felnőtt palliatív betegellátás

A palliatív, vagyis (enyhítő, tüneteket csökkentő, de nem gyógyító kezelés vagy ellátás szemléletmód) a test, a lélek és a szellem hármas egységét tiszteletben tartva foglalkozik a beteggel. Egy erre kiképzett csapat dolgozik azért, hogy a beteg méltóságát megőrizve, a lehető legteljesebb életet élhesse szerettei körében. A palliatív kezelés nem egyenlő az „utolsó napok” megsegítésével, hiszen már az előrehaladott diagnózis pillanatától megkezdhető, az aktív gyógyító terápiákkal párhuzamosan működik. Az ellátási formát a Semmelweis Egyetemen mutatták be - írja a Ripost.

Kevés helyzet mutatja meg annyira egy közösség felelősségvállalását és szolidaritását, mint az, hogyan bánik a súlyos beteg emberekkel

– ezt a Semmelweis Egyetem rektora mondta a programbemutató eseményen. Dr. Merkely Béla hozzátette:

A szenvedés a fájdalom és a kínzó tünetek enyhítése a cél a méltóság megőrzése mellett. Fontos a betegek és a családok támogatása ugyanúgy a felnőtt és a gyerekgyógyászatban is. A palliatív ellátás és a hospice rendszer régóta működik Magyarországon, de most először jön létre egy egyetemi klinikákkal integrált modell, ez pedig hatalmas előrelépés

– mondta az egyetem rektora.