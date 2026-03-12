Lehetőség és vigasz a súlyos betegek életében: új palliatív ellátás indult a Semmelweis Egyetemen
2026. március 1-jétől a Semmelweis Egyetem klinikáin elindul a felnőtt palliatív ellátás, amely a gyógyíthatatlan, előrehaladott betegséggel küzdők testi, lelki és szociális támogatását biztosítja. A modell az aktív kezelésekkel párhuzamosan segíti a szenvedés enyhítését, a méltóság megőrzését és a családok támogatását.
Mit érez egy gyerek vagy egy felnőtt akkor, amikor szembesítik egy gyógyíthatatlan betegséggel, amely valószínűleg gyors és tartós életminőség romlást hoz magával, emberi és anyagi veszteségek érik, nem csak őt magát, de a közvetlen környezetét is? Hatalmas megrendülések, egészségügyi és pszichés kihívások, hullámvölgyek veszik át az addigi felhőtlen életben a főszerepet. Ezt az állapotot segíti és kíséri végig a palliatív betegellátás, amely egy olyan speciális orvosi és ápolási feladat, amelynek a célja nem elsősorban a gyógyítás, hanem a szenvedés enyhítése. Az orvosok és az egészségügyi szakemberek mindig is végeztek hasonló tevékenységet, de ezt most a Semmelweis Egyetem fogadta be intézményesítve, folyamatosan alakítva azt.
A Semmelweis Egyetemen Klinikáin 2026 március 1-től indul a felnőtt palliatív betegellátás
A palliatív, vagyis (enyhítő, tüneteket csökkentő, de nem gyógyító kezelés vagy ellátás szemléletmód) a test, a lélek és a szellem hármas egységét tiszteletben tartva foglalkozik a beteggel. Egy erre kiképzett csapat dolgozik azért, hogy a beteg méltóságát megőrizve, a lehető legteljesebb életet élhesse szerettei körében. A palliatív kezelés nem egyenlő az „utolsó napok” megsegítésével, hiszen már az előrehaladott diagnózis pillanatától megkezdhető, az aktív gyógyító terápiákkal párhuzamosan működik. Az ellátási formát a Semmelweis Egyetemen mutatták be - írja a Ripost.
Kevés helyzet mutatja meg annyira egy közösség felelősségvállalását és szolidaritását, mint az, hogyan bánik a súlyos beteg emberekkel
– ezt a Semmelweis Egyetem rektora mondta a programbemutató eseményen. Dr. Merkely Béla hozzátette:
A szenvedés a fájdalom és a kínzó tünetek enyhítése a cél a méltóság megőrzése mellett. Fontos a betegek és a családok támogatása ugyanúgy a felnőtt és a gyerekgyógyászatban is. A palliatív ellátás és a hospice rendszer régóta működik Magyarországon, de most először jön létre egy egyetemi klinikákkal integrált modell, ez pedig hatalmas előrelépés
– mondta az egyetem rektora.
Az új modell tehát összeköti a klinikai, az ambuláns és az otthoni ellátást, így a betegek és a hozzátartozóik ott kapják meg a szükséges támogatást, ahol az számukra és családjuk számára a legbiztonságosabb és legmegfelelőbb, akár kórházban, akár otthoni környezetben. Dr. Garami Miklós, a Semmelweis Egyetem docense a palliatív ellátás fontosságát emelte ki.
A Semmelweis Egyetem a gyermek onkológiai betegek 65 százalékát látja el, ezzel meghatározó szerepet tölt be a betegellátásban Magyarországon és nemzetközileg is. A palliatív szemléletmód igazodik a betegek és a családok igényeihez, de nem csak a daganatos, hanem minden gyógyíthatatlan betegség esetében. Ez pedig sarkalatos pontja a palliatív betegellátásnak
– mondta Dr. Garami Miklós.
A Semmelweis Egyetemen a felnőtt palliatív team tagjai:
- orvosok
- ápolók
- pszichológusok
- mentálhigiénés szakemberek
- dietetikusok
- gyógytornászok
- szociális munkások
Leggyakoribb helyzetek, amikor palliatív ellátást javasolnak:
- Előrehaladott daganatos betegség esetén
Ha a rák már nem gyógyítható teljesen, vagy sok fájdalmat, légszomjat, gyengeséget okoz.
- Súlyos, krónikus betegségeknél
Például: súlyos szívelégtelenség, végstádiumú tüdőbetegség, előrehaladott idegrendszeri betegségek, súlyos mozgásszervi vagy autoimmun betegségek.
- Amikor a beteg életminősége jelentősen romlik
Például: erős fájdalom, tartós hányinger vagy gyengeség, nehéz mozgás vagy légzés, alvászavar, súlyos szorongás vagy depresszió.
- Amikor az orvosok szerint a betegség nem gyógyítható, csak kezelhető
Ilyenkor a cél már nem feltétlenül a gyógyítás, hanem az, hogy a beteg minél jobb életminőségben éljen tovább.
A palliatív csoport munkatársai gondos felvilágosítással segítik a beteget és a családját, hogy ne kelljen egyedül vagy elviselhetetlen fájdalmak között szembenéznie a betegséggel. Az ellátás ingyenes, és a családtagok támogatására is kiterjed, segítve őket a betegség alatti nehézségek és a későbbi gyász feldolgozásában.
Az ellátás kialakítását a Svájci Állam és a Magyar Kormány támogatja.
