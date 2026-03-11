Elgázolt a vonat egy embert Vecsésen
Elgázolt egy embert egy személyvonat Vecsésen, a Kertekalja városrész szakaszán. A szerelvényen mintegy kétszázötvenen utaztak, mentesítő járattal folytatják tovább útjukat. A fővárosi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak majd segítséget – írta a Katasztrófavédelem.
Közleményt adott ki a MÁV a vonatbaleset után
Tájékoztatták az utasokat, hogy Budapest felé:
- A szegedi Napfény InterCityk csak Ceglédig közlekednek
- Az S50-es vonatok csak Vecséstől közlekednek a Nyugati pályaudvar felé
- A Z50-es vonatok Monor – Vecsés között minden állomáson és megállóhelyen megállnak
- Az InterCity és InterRégió vonatok a teljes útvonalukon közlekednek, az egyvágányú közlekedés miatt Üllőn várakozásra lehet számítani
