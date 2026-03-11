RETRO RÁDIÓ

Elgázolt a vonat egy embert Vecsésen

A tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában segítenek. A vonaton mintegy kétszázötvenen utaztak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.11. 08:07
Módosítva: 2026.03.11. 08:13
vonat Vecsés baleset

Elgázolt egy embert egy személyvonat Vecsésen, a Kertekalja városrész szakaszán. A szerelvényen mintegy kétszázötvenen utaztak, mentesítő járattal folytatják tovább útjukat. A fővárosi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak majd segítséget – írta a Katasztrófavédelem.

A fővárosi hivatásos tűzoltók a vonat utasainak biztonságos átszállásában nyújtanak segítséget.
A fővárosi hivatásos tűzoltók a vonat utasainak biztonságos átszállásában nyújtanak segítséget. Fotó: Huszár Márk / Hevese Megyei Hírlap

Közleményt adott ki a MÁV a vonatbaleset után

Tájékoztatták az utasokat, hogy Budapest felé:

  • A szegedi Napfény InterCityk csak Ceglédig közlekednek
  • Az S50-es vonatok csak Vecséstől közlekednek a Nyugati pályaudvar felé
  • A Z50-es vonatok Monor – Vecsés között minden állomáson és megállóhelyen megállnak
  • Az InterCity és InterRégió vonatok a teljes útvonalukon közlekednek, az egyvágányú közlekedés miatt Üllőn várakozásra lehet számítani

 

