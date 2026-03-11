Elgázolt a vonat egy embert Vecsésen

Elgázolt egy embert egy személyvonat Vecsésen, a Kertekalja városrész szakaszán. A szerelvényen mintegy kétszázötvenen utaztak, mentesítő járattal folytatják tovább útjukat. A fővárosi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak majd segítséget – írta a Katasztrófavédelem.

A fővárosi hivatásos tűzoltók a vonat utasainak biztonságos átszállásában nyújtanak segítséget. Fotó: Huszár Márk / Hevese Megyei Hírlap

Közleményt adott ki a MÁV a vonatbaleset után

Tájékoztatták az utasokat, hogy Budapest felé: