Elege lett! Gyebnár Csekka összepakolt és új életet kezdett: íme az új otthona
Váratlan döntést hozott a népszerű színésznő. Gyebnár Csekka nem teketóriázott tovább: rövid úton összepakolt, és búcsút intett eddigi életének. Mutatjuk, milyen környezetben kezdte újra, és mi vezetett a radikális elhatározáshoz.
Gyebnár Csekka, az Ázsia Expressz egykori játékosa korábban úgy nyilatkozott a Borsnak, hogy már halad célja felé, és lassan, de biztosan megvalósulni látszik párjával közös álmuk. Úgy tűnik, elérkeztünk ehhez az időszakhoz, ugyanis Csekka a TV2 Mokka reggeli műsorában már saját termesztésű zöldségekkel érkezett, és boldogan mesélt új életéről.
Így indult neki legnagyobb álmának Gyebnár Csekka
A színésznő korábban így mesélt a Borsnak a terveiről:
Kitartóan haladunk a célunk felé az önfenntartó telekhez, amire már nagyon vágyunk. Megváltozik minden, kicsit lelassul majd az életünk.
Arra is kitért, hogy miért tervez belevágni a saját termesztésnek.
Most már egyre több furcsaságot eszünk meg, így ha abból főzünk, amit mi termelünk meg, akkor azt is pontosan tudjuk, miből van
– jelentette ki Csekka, aki azt is elmondta, hogy sokkal jobban esik egy olyan gyümölcs, amit az ember maga termel meg: „A zöldségek és a gyümölcsök mellett több gyógynövényt is tudok ültetni, és akkor tinktúrákat is készíthetek, amivel az egészségünket is megőrizhetjük.”
Ez azonban nem minden, a színésznő a titkos kovászos uborka receptjét is elárulta már korábban a Ripostnak, amihez ezeket a fontos infókat fűzte hozzá, hogy tökéletes legyen a végeredmény: „Az elkészítése pillanatokig tart, maximum fél óra, és négy nap múlva már fogyasztható. Fontos, hogy ne zárjuk le teljesen! Azért szoktak a nagyanyáink egy kistányért rárakni, és alá is, mert amikor forr és érik, picit kifolyik a leve, de ez teljesen normális.”
Megvalósult Gyebnár Csekka álma, ez az új otthona
Pár éve még csak álom volt, ami ma már valóság a színésznőnek.
Budapesthez viszonylag közel élek egy domboldalon, egy nem elkészült házikóban
– mesélte Csekka, ahol a mindennapjait a kertészkedésnek, zöldség- és gyümölcstermesztésnek szenteli. Azt is elárulta a Mokka műsorában, hogy ennek bizony ára volt, hiszen mindez nehezen összeegyeztethető a színészkedéssel:
Ebben az első egy évben gyakorlom azt, hogyan kell nemet mondani, és ez nagyon nehéz, mert szívem szerint eljátszanék mindent, amit csak lehetne a színházakban... De ezt nem lehet, mivel minden hónapban legalább egy fél hónap kell a kertre, ami teljes embert igényel. Én most keresem az egyensúlyt, úgyhogy fél hónapot dolgozom, fél hónapot pedig kint vagyok a kertben.
