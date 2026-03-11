Elege lett! Gyebnár Csekka összepakolt és új életet kezdett: íme az új otthona

Gyebnár Csekka, az Ázsia Expressz egykori játékosa korábban úgy nyilatkozott a Borsnak, hogy már halad célja felé, és lassan, de biztosan megvalósulni látszik párjával közös álmuk. Úgy tűnik, elérkeztünk ehhez az időszakhoz, ugyanis Csekka a TV2 Mokka reggeli műsorában már saját termesztésű zöldségekkel érkezett, és boldogan mesélt új életéről.

Gyebnár Csekka szerint sokkal finomabb a saját termesztésű zöldség és gyümölcs ( Fotó: Szabolcs László)

Így indult neki legnagyobb álmának Gyebnár Csekka

A színésznő korábban így mesélt a Borsnak a terveiről:

Kitartóan haladunk a célunk felé az önfenntartó telekhez, amire már nagyon vágyunk. Megváltozik minden, kicsit lelassul majd az életünk.

Arra is kitért, hogy miért tervez belevágni a saját termesztésnek.

Most már egyre több furcsaságot eszünk meg, így ha abból főzünk, amit mi termelünk meg, akkor azt is pontosan tudjuk, miből van

– jelentette ki Csekka, aki azt is elmondta, hogy sokkal jobban esik egy olyan gyümölcs, amit az ember maga termel meg: „A zöldségek és a gyümölcsök mellett több gyógynövényt is tudok ültetni, és akkor tinktúrákat is készíthetek, amivel az egészségünket is megőrizhetjük.”

Ez azonban nem minden, a színésznő a titkos kovászos uborka receptjét is elárulta már korábban a Ripostnak, amihez ezeket a fontos infókat fűzte hozzá, hogy tökéletes legyen a végeredmény: „Az elkészítése pillanatokig tart, maximum fél óra, és négy nap múlva már fogyasztható. Fontos, hogy ne zárjuk le teljesen! Azért szoktak a nagyanyáink egy kistányért rárakni, és alá is, mert amikor forr és érik, picit kifolyik a leve, de ez teljesen normális.”

Gyebnár Csekka ma már az álmát élheti (Fotó: TV2)

Megvalósult Gyebnár Csekka álma, ez az új otthona

Pár éve még csak álom volt, ami ma már valóság a színésznőnek.

Budapesthez viszonylag közel élek egy domboldalon, egy nem elkészült házikóban

– mesélte Csekka, ahol a mindennapjait a kertészkedésnek, zöldség- és gyümölcstermesztésnek szenteli. Azt is elárulta a Mokka műsorában, hogy ennek bizony ára volt, hiszen mindez nehezen összeegyeztethető a színészkedéssel: