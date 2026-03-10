RETRO RÁDIÓ

Rettenetes kínokat élt át egy egyetemista lány kávéfüggősége miatt

Sokan viccelnek azzal, hogy „el sem kezdődik a nap az első fekete nélkül”, de valójában egy kőkemény kábítószerről van szó. A kávéfüggőség jelei sokszor csak akkor derülnek ki, amikor már késő, és a testünk látványosan fellázad a megvonás ellen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.10. 20:30
kávé elvonási tünetek függőség

Egy fiatal egyetemista lány elhatározta: tíz napra teljesen kiiktatja a koffeint az életéből. Amit átélt, az felér egy kisebb horrorral, hiszen a kávéfüggőség nem csupán egy rossz szokás, hanem komoly élettani folyamat, amely sakkban tartja az agyunkat és a hangulatunkat. A lány tapasztalatai mindenki számára tanulságosak lehetnek, aki napi több csészével gurít le a túlélés érdekében.

kávéfüggőség, elvonási tünetek
A kávéfüggőség komoly fizikai tüneteket okozhat: a koffein hirtelen megvonása gyakran vezet erős fejfájáshoz és kimerültséghez Fotó: Freepik

Íme az a 6 sokkoló dolog, amit az egyetemista lány tanult meg a saját bőrén a kávéfüggőség kapcsán

1. A megvonásos fejfájás

A kísérlet első napjaiban a lány olyan kínzó fejfájást élt át, hogy képtelen volt a feladataira koncentrálni. A tudomány szerint ez nem véletlen: a koffein szűkíti az agyi ereket, így ha hirtelen elmarad a dózis, a megugró véráramlás brutális nyomást gyakorol a koponyára. A tünetek általában 12–24 órával az utolsó korty után tetőznek.

2. A teljes kimerültség

Nemcsak álmos voltam, hanem hulla

– írta a lány a Your Tango cikkében, aki délutánonként már a volán mögött is alig tudta nyitva tartani a szemét. Amikor megvonjuk magunktól a kávét, az agyunkat elárasztják a fáradtságért felelős receptorok, amiket addig a koffein elnyomott. Az eredmény? Teljes fizikai és mentális összeomlás, ami akár 50 órán át is tarthat.

3. Dührohamok a semmiért

A legijesztőbb hatás mégis a hirtelen személyiségváltozás volt. A korábban kedves, türelmes lányból egy „sárkány” lett: kollégáival és barátaival is agresszíven viselkedett, apróságokon húzta fel magát. Ennek biológiai oka van: kávé híján csökken a boldogsághormonként ismert dopamin szintje a prefrontális kéregben, ami ingerlékenységhez és kontrollálatlan dühhöz vezet.

4. Ködben úszó elme

A kávémentes napokon a memória is cserben hagyja az embert. A tesztelő lány elfelejtett ebédet csomagolni, sőt, a munkahelyi eszközeit is otthon hagyta. Kutatások bizonyítják, hogy a koffeinmegvonás mérhetően rontja a kognitív teljesítményt és az éberséget, ilyenkor az ember olyan, mintha félálomban, lassított felvételen bolyongana.

5. Lassított reakciók az életben

A reakcióidő drasztikusan megnő. A kísérlet során előfordult, hogy a lány percekig nem fogta fel, ha szóltak hozzá, csak bámult maga elé. A kutatók szerint ez a figyelemzavar tipikus tünet, mivel a hiányzó koffein miatt az agy egyszerűen képtelen fókuszálni, ami akár közlekedés közben is veszélyes lehet.

Van kiút a csapdából?

A tíz nap leteltével a lány rájött: bár a teste követeli a kávét, a fokozatosság a kulcs. A szakértők szerint nem szabad egyik napról a másikra leállni, mert a tünetek akár tíz napig is kínozhatnak. Ha csökkenteni akarjuk az adagot, érdemes naponta csak egy kicsivel kevesebbet inni, így elkerülhető a sokkoló elvonás.

 

