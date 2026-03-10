Rettenetes kínokat élt át egy egyetemista lány kávéfüggősége miatt

Egy fiatal egyetemista lány elhatározta: tíz napra teljesen kiiktatja a koffeint az életéből. Amit átélt, az felér egy kisebb horrorral, hiszen a kávéfüggőség nem csupán egy rossz szokás, hanem komoly élettani folyamat, amely sakkban tartja az agyunkat és a hangulatunkat. A lány tapasztalatai mindenki számára tanulságosak lehetnek, aki napi több csészével gurít le a túlélés érdekében.

Íme az a 6 sokkoló dolog, amit az egyetemista lány tanult meg a saját bőrén a kávéfüggőség kapcsán

1. A megvonásos fejfájás

A kísérlet első napjaiban a lány olyan kínzó fejfájást élt át, hogy képtelen volt a feladataira koncentrálni. A tudomány szerint ez nem véletlen: a koffein szűkíti az agyi ereket, így ha hirtelen elmarad a dózis, a megugró véráramlás brutális nyomást gyakorol a koponyára. A tünetek általában 12–24 órával az utolsó korty után tetőznek.

2. A teljes kimerültség

Nemcsak álmos voltam, hanem hulla

– írta a lány a Your Tango cikkében, aki délutánonként már a volán mögött is alig tudta nyitva tartani a szemét. Amikor megvonjuk magunktól a kávét, az agyunkat elárasztják a fáradtságért felelős receptorok, amiket addig a koffein elnyomott. Az eredmény? Teljes fizikai és mentális összeomlás, ami akár 50 órán át is tarthat.

3. Dührohamok a semmiért

A legijesztőbb hatás mégis a hirtelen személyiségváltozás volt. A korábban kedves, türelmes lányból egy „sárkány” lett: kollégáival és barátaival is agresszíven viselkedett, apróságokon húzta fel magát. Ennek biológiai oka van: kávé híján csökken a boldogsághormonként ismert dopamin szintje a prefrontális kéregben, ami ingerlékenységhez és kontrollálatlan dühhöz vezet.

4. Ködben úszó elme

A kávémentes napokon a memória is cserben hagyja az embert. A tesztelő lány elfelejtett ebédet csomagolni, sőt, a munkahelyi eszközeit is otthon hagyta. Kutatások bizonyítják, hogy a koffeinmegvonás mérhetően rontja a kognitív teljesítményt és az éberséget, ilyenkor az ember olyan, mintha félálomban, lassított felvételen bolyongana.

5. Lassított reakciók az életben