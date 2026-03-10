Maga a legenda leplezte le a titkot: különös szál köti Kovács Katit Szoboszlai Dominikhoz

Kovács Kati Kossuth-díjas énekesnő igazi foci rajongó. Mindig teljes szívvel szurkol a magyar válogatottnak, különösen a kedvencének, Szoboszlai Dominiknek.

Szoboszlai Dominik kitartása és elhivatottsága lenyűgözte Kovács Katit

Fotó: Andrew Kearns – CameraSport

Talán sokan nem is gondolnák, de Kovács Kati Kossuth-díjas énekesnő rajong a fociért. A művésznő elárulta, hogy ez a rajongás nem véletlen, ugyanis a családjában több focista is volt.

Nagyon szeretem a focit, a bátyám is focizott, a párom is focizott, és az unokaöcsém is focizik, régebben rendszeresen kijártam focimeccsekre is és imádtam a lelátói hangulatot

– mesélte el a kortalan művésznő.

Kovács Kati elmondta, hogy a kedvenc játékosa, a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik. A művésznő elárulta, hogy nagyon tiszteli Szoboszlai teljesítményét és az elhivatottságát, szerinte ez a sikere kulcsa. „Tisztelem azokat az embereket, akik megszállottan dolgoznak és komolyan veszik a hivatásukat, mert ezt másképp nem lehet csinálni” – állítja Kovács Kati.

Nem csak a focirajongás köti Szoboszlai Dominikhez

A Kossuth-díjas művésznőtől azt is megtudtuk, hogy a foci iránti elköteleződésen túl személyes kötődése is van Szoboszlai Dominikhez.

Egy kis kedves érdekesség, hogy egyébként Szoboszlai Dominikkel születtem egy napon, csak ő később kezdte az óvodát, mint én

– árulta el Kovács Kati.

A művésznő azt is elárulta, hogy szerinte a színpadi munka és a sportolói hivatás nem állnak messze egymástól, hiszen mindkét hivatásban nagyon fontos a fegyelem. „Véleményem szerint a színpadi munka és a sport nagyon hasonlítanak egymásra, mert ugyanolyan önkontrollt igényel mindkettő. Én nagyon fegyelmezett vagyok, mondhatni úgy viselkedem, mint egy élsportoló, mindent alávetek a színpadi munkának” – állítja Kovács Kati.

Kovács Kati nagyon tiszteli Szoboszlai Dominik fegyelmezettségét Fotó: Máté Krisztián

Kovács Kati megdöbbentő titka

A színpadi fegyelmezettséggel kapcsolatban egy megdöbbentő titkot is elárult.

Nem szoktam enni aznap, amikor fellépés van, megreggelizem és utána nem eszem egész nap, csak éjjel, amikor haza értem. Amikor nem így tettem, rosszul éreztem magam a színpadon

– mesélte a művésznő.

Zárásként a művésznő elmondta, hogy manapság már sajnos nem jár meccsekre, de amikor csak teheti, megnéz minden sportközvetítést a televízióban, és teljes erőbedobással szurkol a kedvencének.